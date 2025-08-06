Инсайдеры считают, что именно в этот день Apple представит iPhone 17
- Презентация iPhone 17, вероятно, запланирована на 9 сентября 2025 года, с предварительными заказами с 12 сентября и началом продаж с 19 сентября.
- Линейка iPhone 17 включает модели iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max с улучшенными камерами, чипами A19, новыми дисплеями и другими усовершенствованиями.
Новые данные от немецких источников и операторов мобильной связи указывают на конкретную дату презентации серии iPhone 17. Информация соответствует традиционному подходу компании по выпуску флагманских смартфонов. Если эти слухи подтвердятся, поклонники Apple смогут увидеть новые модели, включая ультратонкий iPhone 17 Air, чуть больше, чем через месяц.
Когда выйдет iPhone 17?
По информации, полученной немецким изданием iPhone-ticker, презентация линейки iPhone 17 запланирована на 9 сентября 2025 года. Эта дата хорошо согласуется с традиционным графиком запусков Apple, которая часто выбирает вторники для анонсов своих новых iPhone. Ранее аналитик Bloomberg Марк Гурман также предполагал, что анонс может состояться 9 или 10 сентября. Внутренние документы мобильных операторов Германии, как сообщается, также подтверждают эту дату, пишет 24 Канал.
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Учитывая эту дату, после официального анонса предварительные заказы на iPhone 17 откроются в пятницу, 12 сентября. Обычно, от даты предварительного заказа до фактического поступления устройств к покупателям и в розничные магазины проходит примерно неделю. Это означает, что официальный старт продаж и отправка первых заказов состоится в пятницу, 19 сентября.
Хотя немецкие источники не раскрыли полный перечень продуктов, которые будут представлены на мероприятии Apple, главными звездами шоу, безусловно, станут модели iPhone 17.
- Линейка будет включать iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.
- Модель iPhone 17 Air, как ожидается, заменит предыдущую версию "Plus" и будет отличаться исключительно тонким корпусом.
- Кроме того, возможен анонс AirPods Pro 3, бюджетного Apple Watch SE 3, а также Apple Watch Series 11 и Apple Watch Ultra 3, однако эта информация пока не подтверждена.
Apple традиционно рассылает приглашения с датой только за несколько дней до презентации, поэтому подтверждение мы не получим как минимум до конца августа, а то и до сентября.
Что нового в iPhone 17
- Ожидается, что новые iPhone 17 будут работать на чипах A19, в частности iPhone 17 Pro и Pro Max получат модель A19 Pro.
- Вся линейка iPhone 17 получит улучшенную фронтальную камеру на 24 мегапикселя вместо 12 мегапикселей. В моделях Pro телеобъектив также обновят до 48 мегапикселей, что сделает все три задние камеры 48-мегапиксельными.
- Модели Pro получат 12 гигабайт оперативной памяти, что является самым большим объемом для iPhone. Это больше, чем в iPhone 16 Pro, и должно обеспечить лучшую производительность, в частности для функций Apple Intelligence.
- iPhone 17 Pro и Pro Max получат новый дисплей, который лучше будет противостоять бликам и будет более устойчивым к царапинам.
- Модель Pro Max станет толще, чтобы вместить аккумулятор рекордной емкости, тогда как в стандартном Pro батарея останется примерно такой же, как у предшественника.
- Корпус Pro-моделей будет изготовлен из алюминия вместо титана, что позволит представить новые цвета: оранжевый и темно-синий.
- Вместо традиционного выступления камеры появится "камерная панель", которая растянется от края до края корпуса.
- Ожидается улучшенная система охлаждения, которую получит вся линейка iPhone 17. Модель Pro Max дополнительно будет иметь испарительную камеру и графитовую пластину для лучшего отвода тепла при выполнении задач, связанных с искусственным интеллектом.