NASA раздало iPhone астронавтам Artemis 2: какая модель летит к Луне и для чего

1 апреля ракета Space Launch System успешно вывела в космос корабль с четырьмя астронавтами на борту. Этот старт дал начало 10-дневному путешествию вокруг Луны, что является первым пилотируемым полетом в этом направлении за более чем 50 лет. Однако внимание технических экспертов было приковано не только к двигателям SLS, но и к необычному содержимому карманов скафандров.

Как обычные смартфоны помогут человечеству лучше прочувствовать атмосферу лунной миссии?

Каждому члену экипажа выдали современные смартфоны iPhone 17 Pro Max. Они были тщательно запакованы в костюмы еще до старта, а затем появились на кадрах, снятых внутри капсулы Orion, пишет TechRadar.

Такое решение отражает фундаментальный сдвиг в том, как космические агентства подходят к процессу документирования событий. В начале 2026 года администратор NASA Джаред Айзекман ввел новую политику, которая позволяет астронавтам брать с собой знакомые потребительские устройства. Основной целью использования iPhone является создание высококачественных изображений и запись личных моментов во время исторического облета спутника Земли.

Представители космического агентства убеждены, что такой подход поможет сократить дистанцию между сложными научными операциями и повседневной жизнью аудитории на Земле. Использование устройств, которые есть в кармане почти каждого человека, делает исследование космоса ближе и понятнее для миллионов зрителей.

iPhone 17 Pro Max вкладывают в скафандры, а потом они появляются на кадрах с орбиты: смотрите видео

Несмотря на использование бытовой электроники, вопрос безопасности остается приоритетным. Все смартфоны на борту работают исключительно в режиме полета, обращает внимание IndiaToday. Это гарантирует, что беспроводные сигналы не будут создавать помех для сложных систем космического корабля и не будут пытаться подключиться к наземным сетям.

Фактически, эти гаджеты превратились в автономные камеры и инструменты для записи видео, которые по своим характеристикам могут конкурировать с некоторым профессиональным оборудованием, таким как фотокамеры. Их компактность и простота в использовании дают экипажу возможность быстро фиксировать уникальные кадры, не отвлекаясь на настройку специализированной техники.

Кроме того, смартфоны намного легче, что критически важно в случае космических запусков, где каждый грамм важен.

Они уже работают, но это только начало

Первые результаты этой инициативы уже появились в сети. Социальные медиа облетели кадры, на которых астронавты тестируют свои смартфоны в условиях невесомости. На одном из видео зафиксировано, как iPhone свободно перемещается в кабине, а на другом астронавтка Кристина Кох снимает Виктора Гловера во время управления кораблем.

Ожидается, что самые интересные кадры будут получены во время максимального приближения к Луне. Астронавты обязательно будут делать снимки спутника, которые войдут в историю. Для компании Apple это отличная возможность запустить новую рекламную кампанию с использованием этих снимков и видео.