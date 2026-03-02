Сколько будет стоить iPhone 17e в Украине: ориентировочные цены и сравнение с базовой версией
- iPhone 17e в США стоит 599 долларов за 256 ГБ, в Украине цена может быть 30 – 40 тысяч гривен, что дешевле, чем стандартный iPhone 17.
- iPhone 17e имеет 6,1-дюймовый OLED-дисплей, 3-нм чип A19, 48 МП камеру, поддерживает 5G, MagSafe и беспроводную зарядку до 15 Вт.
Apple представила самый доступный iPhone 17e со стартовой ценой 599 долларов в США. Рассказываем, какую реальную цену может иметь новинка в Украине, какие ключевые характеристики она предлагает и как она выглядит на фоне базового iPhone 17.
Новый смартфон Apple iPhone 17e дебютировал со стартовой ценой 599 долларов за версию с 256 ГБ накопителя и 799 за 512 ГБ в США, рассказывает 24 Канал.
Это привычный стратегический шаг Apple направлен на расширение своего присутствия в сегменте "доступных" смартфонов. Фактически модель остается на уровне предыдущего iPhone "е", но получает современные аппаратные возможности.
Сколько iPhone 17e может стоить в Украине?
Ориентировочно в Украине за базовую версию iPhone 17e могут просить 30 – 40 тысяч гривен, если конвертировать долларовую стоимость с учетом местных налогов, пошлин и курсовых колебаний (похожие модели Apple традиционно продаются дороже, чем номинальная цена в США).
Это примерно на 10 – 15 % дешевле по сравнению с ценами на стандартный iPhone 17 при его запуске в Украине.
Какие характеристики получил iPhone 17e?
iPhone 17e получил 6,1-дюймовый OLED-дисплей Super Retina XDR с яркостью до 1200 нит и защитой Ceramic Shield 2. Корпус выполнен из алюминия, есть защита от воды и пыли по стандарту IP68.
Смартфон работает на 3-нм чипе A19 и поддерживает 5G. По производительности это полноценный современный iPhone, который без проблем справляется с играми, фотообработкой и многозадачностью.
Основная камера на 48 МП поддерживает 2x приближение без отдельного телеобъектива и запись видео в 4K. Есть MagSafe, беспроводная зарядка до 15 Вт и быстрая зарядка через USB-C. Также доступны спутниковые функции безопасности и обнаружения ДТП.
Подробнее о характеристиках iPhone 17e читайте в нашем отдельном материале.
Чего ожидать пользователям?
Новая модель позиционируется как настоящий "доступный флагман" – с современным процессором, качественной камерой, поддержкой актуальных стандартов связи и MagSafe, но по заметно более низкой цене, чем у базового iPhone 17.
Это должно сделать iPhone 17e привлекательным для широкого круга покупателей, желающих устройство Apple с достаточно хорошими характеристиками, но и с максимальной выгодой
iPhone 17e vs. iPhone 17: чем они отличаются?
|iPhone 17e
|iPhone 17
|Дисплей
|OLED 6,1″ Super Retina XDR
|OLED 6,3″ Super Retina XDR с ProMotion до 120 Гц (более плавный)
|Процессор
|A19 (8 ГБ RAM в некоторых сборках)
|A19 с ProMotion поддержкой графики
|Камеры
|Одна 48 МП Fusion
|48 МП система Dual Fusion и 18 МП фронтальная
|Память
|256 ГБ и 512 ГБ
|256 ГБ и 512 ГБ
|Частота дисплея
|60 Гц
|До 120 Гц
|MagSafe
|Да
|Да
|Рекомендованная цена США
|599 долларов
|800 – 850 долларов (на старте продаж)
Стандартный iPhone 17 имеет преимущество в плавности анимации благодаря ProMotion, чуть лучшую камеру и больший дисплей. Однако по своей базовой "начинке" – процессор и автономность – они близки. Но разница в цене может быть определяющей при выборе для многих пользователей.