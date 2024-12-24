Первые детали об iPhone 18, который выйдет в 2026 году, раскрывают кое-что интересное о камере

iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max якобы введут технологию переменной диафрагмы в 2026 году. Нидерландский производитель полупроводников BESI будет поставлять пластины для этого обновления.

Что об этом известно

Технология переменной диафрагмы была впервые представлена, когда Samsung попыталась провести смелый эксперимент, добавив такое обновление к своим Galaxy S8 и Galaxy S8+ несколько лет назад. К сожалению, отсутствие положительного восприятия означало, что эта функция не задержится в других флагманах корейского гиганта. Тем не менее Apple, как сообщается, хочет тоже попробовать свои силы. Произойдет это якобы не в ближайшем iPhone 17, а еще через год, в iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитика Мин-Чи Куо.

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Партнером этого замысла выступит производитель полупроводников BESI. В 2024 году он, как пишут СМИ, потерпел определенный спад, но сотрудничество с Apple может вернуть компанию на путь прибыльности.

Известно, что основным поставщиком объектива с переменной апертурой для iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max будет компания Sunny Optical, а компания Largan будет вторичным производителем, который покроет остальные поставки. Однако объектив — не единственный компонент, который участвует в работе технологии переменной диафрагмы для смартфонов. BESI будет поставлять лезвия, которые сжимаются и разжимаются для регулировки значения диафрагмы, говорит Мин-Чи Куо.

Эти лезвия станут решающим обновлением и предоставят iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max новые возможности для съемки. Для Apple характерно внедрять технологические стандарты гораздо позже конкурентов, особенно в категории камер. Компания сначала ждет, когда другие производители доведут ту или иную технологию до лучшего вида и стабилизируют цену. Далее она берет все наработки, вносит свои коррективы и инновации, а потом, хоть и с опозданием, но выпускает что-то действительно качественное и полезное, а не экспериментальное и слишком дорогое. Так, например, было с тетрапризмовым телеобъективом, который вышел эксклюзивно для iPhone 15 Pro Max, а впоследствии для iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max в этом году.

Samsung никогда не пыталась поддерживать и развивать объектив с переменной диафрагмой. Это свидетельствует, что пользователи отвергли эту функцию как не более чем трюк. В то время флагманы поставлялись только с одной камерой на задней стороне смартфона, поэтому не было большой вариативности, которая бы улучшала качество съемки для пользователей. Теперь, когда на одной задней панели практически любого флагманского смартфона можно найти широкоугольную, сверхширокоугольную и телефотокамеру, есть смысл вернуть технологию переменной диафрагмы, чтобы добавить еще одну опцию в арсенал мобильных камер.

Что такое технология переменной диафрагмы или апертуры

Технология переменной диафрагмы (апертуры) в смартфонах позволяет камере адаптироваться к различным условиям освещения, изменяя размер отверстия, через которое проходит свет к сенсору. Это похоже на работу зрачка человеческого глаза, который расширяется или сужается в зависимости от яркости окружающей среды.

Диафрагма состоит из неких "лепестков" (именно то, что будет поставлять BESI), которые могут открываться или закрываться, изменяя размер отверстия. При ярком освещении диафрагма сужается (например, до f/2.4), уменьшая количество света, попадающего на сенсор. В темных условиях диафрагма расширяется (например, до f/1.5), пропуская больше света для лучшего качества изображения.

Широкая диафрагма (меньше значения f) создает меньшую глубину резкости, размывая фон и выделяя объект съемки. Узкая диафрагма (большее значение f) увеличивает глубину резкости, делая больше деталей в фокусе.

Преимущества переменной диафрагмы в смартфонах:

Адаптация к освещению. Обеспечивает оптимальную экспозицию в различных условиях освещения без необходимости использования вспышки.

Улучшенное качество изображения. Позволяет получать более четкие и яркие фотографии, особенно в условиях низкого освещения.

Творческие возможности. Позволяет экспериментировать с глубиной резкости и создавать художественные эффекты размытия фона.

Когда вы видите характеристики камер смартфона, в них диафрагма всегда указывается только одним значением, то есть она неизменна. Стоит отметить, что хотя переменная диафрагма добавляет гибкости, она является лишь одним из многих факторов, влияющих на качество фотографий. Другие важные аспекты включают размер сенсора, качество оптики и программную обработку изображений.