Мощный процессор в доступном корпусе

Как стало известно из сообщения инсайдера Digital Chat Station в социальной сети Weibo, следующая версия смартфона начального уровня будет оснащена фирменным чипом A20. До сих пор такие процессоры компания из Купертино устанавливала исключительно в премиальные модели линейки Pro.

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Предыдущая версия iPhone 17e работала на 3-нанометровом кристалле A19, поэтому переход на 2-нанометровый технологический процесс обеспечит существенный скачок производительности и энергоэффективности даже в упрощенной конфигурации.

Обновленные камеры и надоевший экран

Инсайдер раскрыл и фотографические возможности будущего гаджета. Задняя панель сохранит лаконичный вид с одним основным объективом на 48 мегапикселей. В то же время разработчики улучшили фронтальный модуль для видеозвонков и селфи – его разрешение увеличится до 24 мегапикселей.

Остальные характеристики практически полностью повторяют предшественника. Смартфон получит OLED-дисплей с диагональю 15,54 сантиметра и стандартной частотой обновления 60 герц. Пользователи годами критикуют Apple из-за этих 60 герц, поскольку конкуренты, выпускающие смартфоны на Android, уже давно устанавливают 120 герц даже в дешевые модели, тогда как у Apple даже бюджетная модель не является очень дешевой.

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Когда ждать новинки

Официальный дебют iPhone 18e ожидается весной. Вместе с ним разработчики представят базовый iPhone 18 и второе поколение ультратонкого iPhone Air. Информации о стоимости бюджетной модели пока нет, ведь производитель столкнулся с ростом себестоимости компонентов и уже повышал цены на отдельные устройства в июне и сентябре.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Как уже сообщал 24 Канал, из-за подорожания чипов памяти и давления на рынок компания недавно сократила заказы на производство компонентов для своих старших флагманов.