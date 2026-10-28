Потужний процесор у доступному корпусі

Як стало відомо з допису інсайдера Digital Chat Station у соцмережі Weibo, наступна ітерація смартфона початкового рівня матиме фірмовий чип A20. Досі такі процесори купертинівці встановлювали виключно у преміальні моделі лінійки Pro.

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Попередня версія iPhone 17e працювала на 3-нанометровому кристалі A19, тож перехід на 2-нанометровий техпроцес забезпечить суттєвий стрибок продуктивності та енергоефективності навіть у спрощеній конфігурації.

Оновлені камери та набридлий екран

Інсайдер розкрив і фотографічні можливості майбутнього гаджета. Задня панель збереже лаконічний вигляд з одним основним об'єктивом на 48 мегапікселів. Водночас розробники покращили фронтальний модуль для відеодзвінків та автопортретів – його роздільна здатність зросте до 24 мегапікселів.

Інші характеристики практично повністю копіюють попередника. Смартфон отримає OLED-дисплей із діагоналлю 15,54 сантиметра та стандартною частотою оновлення 60 герців. Користувачі роками критикують Apple через ці 60 герців, оскільки конкуренти, які випускають смартфони на Android, уже давно встановлюють 120 герців навіть у дешеві моделі, тоді як у Apple навіть бюджетник не є дуже дешевим.

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Коли чекати на новинку

Офіційний дебют iPhone 18e очікують навесні. Разом із ним розробники покажуть базовий iPhone 18 та друге покоління ультратонкого iPhone Air. Інформації про вартість бюджетника наразі немає, адже виробник зіткнувся зі зростанням собівартості компонентів і вже підвищував ціни на окремі пристрої у червні та вересні.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Як уже повідомляв 24 Канал, через здорожчання чипів пам'яті та тиск на ринок компанія нещодавно зменшила замовлення на виробництво компонентів для своїх старших флагманів.