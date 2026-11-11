Спрос на старый iPhone 5C внезапно вырос на 40 500 процентов

Почему старый iPhone привлекает внимание молодежи

По данным Compare and Recycle, количество поисковых запросов "Buy iPhone 5C" за последний год выросло на 40 500 процентов, хотя с момента начала продаж прошло уже 13 лет. Пользователи хвалят смартфон за "лоуфай" (низкое качество) фотографий, пишет Daily Mail.

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Запросы "iPhone 5C camera" выросли на 1 815 процентов, а просто "iPhone 5C" – на 264 процента. В TikTok одна пользовательница советует снимать влоги о путешествиях с подругами именно на этот телефон, потому что снимки вызывают у нее ностальгию. Другая, распаковывая смартфон, призналась, что купила его ради фотографий. Еще одна авторша назвала iPhone 5C своим любимым айфоном всех времен. Одна из пользовательниц сравнила возвращение старого смартфона с возрождением камер Polaroid.

Что известно о самом смартфоне

iPhone 5C вышел 20 сентября 2013 года, а сняли его с производства уже через два года. Изначально в Великобритании он стоил от 549 до 709 фунтов стерлингов, а сейчас на eBay его можно найти от 20 фунтов стерлингов. Apple называла его "самым красочным iPhone на сегодняшний день". Смартфон выпускался в пяти ярких цветах, а его задняя камера имеет разрешение 8 мегапикселей.

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Почему снимки со старой камеры лучше современных

По сравнению с камерами нынешних iPhone, 8 мегапикселей – очень скромный показатель, однако именно он привлекает ностальгирующих покупателей, которые, судя по всему, соскучились по инстаграму начала 2010-х, когда мы все накладывали на снимки перенасыщенные фиолетовым цветом фильтры Retrica. Для сравнения: основная камера новейшего iPhone 18 Pro имеет 48 мегапикселей.

iPhone 5C обладает всеми признаками замечательной винтажной цифровой камеры: снимки с более низким разрешением и меньшей обработкой выглядят выразительнее и более аутентично, как в начале 2010-х– прокомментировал директор по продуктам Compare and Recycle Ли Эллиотт.

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Он добавил, что именно так получается зернистый "лоуфай"-стиль, который не воспроизведет ни один фильтр.

Ретро-мода охватывает не только смартфоны

Подобный возврат к прошлому заметен и среди наушников. По данным сервиса отслеживания розничных продаж Circana, за первые шесть недель 2026 года выручка от проводных наушников выросла на 20 процентов. Это произошло после пяти лет падения продаж, когда на рынке доминировали беспроводные модели, в частности AirPods от Apple, Pixel Buds от Google и Beats Studio Pro. Проводные наушники уже носят Эмма Уотсон, Гарри Стайлз, Белла Хадид и Charli XCX.

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Преподаватель Школы розничного менеджмента Теда Роджерса в Университете Торонто Метрополитен Омар Фарес в статье для The Conversation пишет, что владельцы таких вещей могут "стремиться к идеализированному прошлому", из которого они запомнили только хорошее, поскольку были тогда еще совсем маленькими и беззаботными, или вообще не родились и знают об этом прошлом только из рассказов.

Мода на стиль Y2K стабильно возвращается уже несколько лет, а винтажная техника, такая как одноразовые фотоаппараты, становится все более популярной. Причин несколько, в частности ностальгия, тоска по идеализированному прошлому, цифровой детокс и растущее беспокойство по поводу конфиденциальности– заявил Омар Фарес.

Почему владельцы iPhone 5C рискуют

Несмотря на растущую популярность, Эллиотт предупреждает, что старые смартфоны не имеют современных систем безопасности. Последняя версия iOS, которую поддерживает iPhone 5C, – это iOS 10.3.3 2017 года. То есть почти десять лет телефон не получает обновлений и исправлений безопасности, поэтому не защитит личные данные так, как новые модели, и пользователи рискуют столкнуться с утечками данных и взломами.

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Тем, кто все же хочет присоединиться к ретро-тренду, Эллиотт советует не входить в личный Apple ID и переносить фото вручную с помощью кабеля, а не хранить их в iCloud. По его словам, при соблюдении таких мер предосторожности старые iPhone можно использовать для творчества, не подвергая опасности личные данные.