Попит на старий iPhone 5C раптово зріс на 40 500 відсотків

Чому старий iPhone привертає увагу молоді

За даними Compare and Recycle, пошукові запити "Buy iPhone 5C" за останній рік зросли на 40 500 відсотків, хоча з початку продажів минуло 13 років. Користувачі хвалять смартфон за "лоуфай" (низька якість) фотографії, пише Daily Mail.

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Запити "iPhone 5C camera" зросли на 1 815 відсотків, а просто "iPhone 5C" – на 264 відсотки. У TikTok одна користувачка радить знімати влоги з подорожі з подругами саме на цей телефон, бо знімки викликають у неї ностальгію. Інша, розпаковуючи смартфон, зізналася, що купила його заради фотографій. Ще одна авторка назвала iPhone 5C своїм улюбленим айфоном усіх часів. Одна з користувачок порівняла повернення старого смартфона з відродженням камер Polaroid.

Що відомо про сам смартфон

iPhone 5C вийшов 20 вересня 2013 року, а зняли його з виробництва вже за два роки. Спочатку у Великій Британії він коштував від 549 до 709 фунтів стерлінгів, а тепер на eBay його можна знайти від 20 фунтів стерлінгів. Apple називала його "найкольоровішим iPhone на сьогодні". Смартфон випускали в п'яти яскравих кольорах, а його задня камера має 8 мегапікселів.

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Чим знімки зі старої камери кращі за сучасні

Порівняно з камерами нинішніх айфонів, 8 мегапікселів – дуже скромний показник, проте саме він приваблює покупців, які відчувають ностальгію та, судячи з усього, засумували за інстаграмом зразка початку десятих, коли ми всі ліпили до знімків перенасичені фіолетовим фільтри Retrica. Для порівняння: головна камера найновішого iPhone 18 Pro має 48 мегапікселів.

iPhone 5C має всі ознаки чудової вінтажної цифрової камери: знімки в нижчій роздільності та з меншою обробкою мають виразний і більш автентичний вигляд початку 2010-х– прокоментував директор з продуктів Compare and Recycle Лі Елліотт.

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Він додав, що саме так виходить зернистий "лоуфай" стиль, який не відтворить жоден фільтр.

Ретромода охоплює не лише смартфони

Схожий поворот до минулого помітний і серед навушників. За даними сервісу відстеження роздрібних продажів Circana, у перші шість тижнів 2026 року виручка від дротових навушників зросла на 20 відсотків. Це сталося після п'яти років падіння продажів, коли на ринку домінували бездротові моделі, зокрема AirPods від Apple, Pixel Buds від Google та Beats Studio Pro. Дротові навушники вже носять Емма Вотсон, Гаррі Стайлз, Белла Хадід і Charli XCX.

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Лектор Школи роздрібного менеджменту Теда Роджерса в Університеті Торонто Метрополітен Омар Фарес у статті для The Conversation пише, що власники таких речей можуть "прагнути ідеалізованого минулого", з якого вони запам'ятали лише хороше, оскільки були тоді ще дуже малими і безтурботними, або взагалі не народилися і знають про це минуле лише з розповідей.

Мода на стиль Y2K стабільно повертається вже кілька років, а вінтажна техніка, як-от одноразові фотоапарати, дедалі популярніша. Причин кілька, зокрема ностальгія, туга за ідеалізованим минулим, цифровий детокс і зростання занепокоєння щодо приватності– заявив Омар Фарес.

Чим ризикують власники iPhone 5C

Попри зростання популярності, Елліотт застерігає, що старі смартфони не мають сучасних систем безпеки. Остання версія iOS, яку підтримує iPhone 5C, – це iOS 10.3.3 2017 року. Тобто майже десять років телефон не отримує оновлень і виправлень безпеки, тому не захистить особисті дані так, як нові моделі, і користувачі ризикують зіткнутися з витоками даних і зломами.

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Тим, хто все ж хоче долучитися до ретротренду, Елліотт радить не входити в особистий Apple ID і переносити фото вручну кабелем, а не зберігати їх в iCloud. За його словами, за таких запобіжних заходів старі айфони можна використовувати для творчості, не наражаючи на небезпеку особисті дані.