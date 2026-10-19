Какую батарею получил iPhone Duo?

Apple опубликовала энергетическую этикетку для iPhone Duo, которую требуют регулирующие органы Евросоюза. Именно в ней указана общая емкость аккумулятора. В целом она составляет 4883 миллиампер-часа, и это почти на уровне самых емких батарей в линейке, пишет MacRumors.

Документ подтвердил предыдущую утечку: батарея состоит из двух элементов. Емкость первого составляет 2962 миллиампер-часа, второго – 1921 миллиампер-час, вместе получается 4883.

iPhone Duo работает только с eSIM, поэтому эта цифра должна быть одинаковой во всем мире. Версии с физическим слотом для SIM-карты, где аккумулятор немного меньше, у этого устройства нет.

Как Duo выглядит на фоне других iPhone

Емкость Duo оказалась почти посередине между двумя Pro-моделями нового поколения. По данным iFixit, iPhone 18 Pro в версии с eSIM имеет аккумулятор емкостью 4288 миллиампер-часов, а iPhone 18 Pro Max – 5567. Сравнивали только версии с eSIM, поскольку в них аккумуляторы больше, чем у моделей с физической SIM-картой.

Если же выстроить в ряд всю недавнюю линейку, Duo занимает третье место по емкости. Его опережают только iPhone 18 Pro Max (5567 миллиампер-часов, больше на 14 процентов) и iPhone 17 Pro Max (5088 миллиампер-часов, больше на 4 процента). Остальные модели новинка опережает.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Сколько это в часах работы

Apple также назвала продолжительность воспроизведения видео. При просмотре на внешнем экране Duo работает до 44 часов. На внутреннем, более крупном дисплее, автономность снижается до 31 часа.

Для сравнения: iPhone 18 Pro Max, по данным Apple, выдерживает 45 часов, iPhone 17 Pro Max – 39, iPhone 18 Pro – 36, iPhone 16 Pro Max и iPhone 17 Pro – по 33, iPhone 17 – 30, iPhone Air – 27, а iPhone 17e – 26 часов.

Таким образом, физически аккумулятор Duo больше, чем у большинства моделей линейки. Однако если пользователь будет часто раскрывать смартфон и работать на большом внутреннем экране, батарея будет разряжаться заметно быстрее. Это видно по разнице между 44 и 31 часом.