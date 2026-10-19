Яку батарею отримав iPhone Duo?

Apple опублікувала енергетичну етикетку для iPhone Duo, яку вимагають регулятори Євросоюзу. Саме в ній вказана загальна ємність акумулятора. Загалом вона становить 4883 міліампер-години, і це майже на рівні найбільших батарей у лінійці, пише MacRumors.

Документ підтвердив попередній витік: батарея складається з двох елементів. Ємність першого становить 2962 міліампер-години, другого – 1921 міліампер-годину, разом виходить 4883.

iPhone Duo працює лише з eSIM, тож ця цифра має бути однаковою в усьому світі. Версії з фізичним слотом для SIM-картки, де акумулятор трохи менший, у цього пристрою немає.

Як Duo виглядає на тлі інших iPhone

Ємність Duo опинилася майже посередині між двома Pro-моделями нового покоління. За даними iFixit, iPhone 18 Pro в eSIM-версії має акумулятор на 4288 міліампер-годин, а iPhone 18 Pro Max – на 5567. Порівнювали версії лише з eSIM, оскільки в них батареї більші, ніж у моделей із фізичною SIM-карткою.

Якщо ж виставити в ряд усю недавню лінійку, Duo посідає третє місце за ємністю. Випереджають його лише iPhone 18 Pro Max (5567 міліампер-годин, більше на 14 відсотків) та iPhone 17 Pro Max (5088 міліампер-годин, більше на 4 відсотки). Решту моделей новинка обганяє.

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Скільки це в годинах роботи

Apple також назвала тривалість відтворення відео. Якщо дивитися на зовнішньому екрані, Duo працює до 44 годин. На внутрішньому, більшому дисплеї автономність падає до 31 години.

Для порівняння, iPhone 18 Pro Max, за даними Apple, витримує 45 годин, iPhone 17 Pro Max – 39, iPhone 18 Pro – 36, iPhone 16 Pro Max та iPhone 17 Pro – по 33, iPhone 17 – 30, iPhone Air – 27, а iPhone 17e – 26 годин.

Тож фізично акумулятор Duo більший, ніж у більшості моделей лінійки. Проте якщо користувач часто розкриватиме смартфон і працюватиме на великому внутрішньому екрані, батарея розряджатиметься помітно швидше. Це видно з різниці між 44 і 31 годиною.