Самую большую тайну iPhone Duo наконец раскрыли

Наконец-то раскрыта емкость аккумулятора iPhone Duo. На презентации об этом не было сказано ни слова, поэтому для потенциальных пользователей, которые впервые видят складной гаджет от Apple, это была ключевая информация.

Какую батарею получил iPhone Duo?

Apple опубликовала энергетическую этикетку для iPhone Duo, которую требуют регулирующие органы Евросоюза. Именно в ней указана общая емкость аккумулятора. В целом она составляет 4883 миллиампер-часа, и это почти на уровне самых емких батарей в линейке, пишет MacRumors.

Документ подтвердил предыдущую утечку: батарея состоит из двух элементов. Емкость первого составляет 2962 миллиампер-часа, второго – 1921 миллиампер-час, вместе получается 4883.

iPhone Duo работает только с eSIM, поэтому эта цифра должна быть одинаковой во всем мире. Версии с физическим слотом для SIM-карты, где аккумулятор немного меньше, у этого устройства нет.

Как Duo выглядит на фоне других iPhone

Емкость Duo оказалась почти посередине между двумя Pro-моделями нового поколения. По данным iFixit, iPhone 18 Pro в версии с eSIM имеет аккумулятор емкостью 4288 миллиампер-часов, а iPhone 18 Pro Max – 5567. Сравнивали только версии с eSIM, поскольку в них аккумуляторы больше, чем у моделей с физической SIM-картой.

Если же выстроить в ряд всю недавнюю линейку, Duo занимает третье место по емкости. Его опережают только iPhone 18 Pro Max (5567 миллиампер-часов, больше на 14 процентов) и iPhone 17 Pro Max (5088 миллиампер-часов, больше на 4 процента). Остальные модели новинка опережает.

Сколько это в часах работы

Apple также назвала продолжительность воспроизведения видео. При просмотре на внешнем экране Duo работает до 44 часов. На внутреннем, более крупном дисплее, автономность снижается до 31 часа.

Для сравнения: iPhone 18 Pro Max, по данным Apple, выдерживает 45 часов, iPhone 17 Pro Max – 39, iPhone 18 Pro – 36, iPhone 16 Pro Max и iPhone 17 Pro – по 33, iPhone 17 – 30, iPhone Air – 27, а iPhone 17e – 26 часов.

Таким образом, физически аккумулятор Duo больше, чем у большинства моделей линейки. Однако если пользователь будет часто раскрывать смартфон и работать на большом внутреннем экране, батарея будет разряжаться заметно быстрее. Это видно по разнице между 44 и 31 часом.