iOS 18 позволит сторонним приложениям снимать пространственное видео благодаря двойной камере iPhone

Компания Apple продолжает расширять возможности смартфонов. На этот раз в новой версии iOS 18 появится возможность снимать пространственное видео на iPhone сторонним приложениям камер. Эта новая функция, которая ранее была доступна только в программе Apple "Камера", будет доступна на устройствах iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max с iOS 17.2 или более новой версии.

Во время недавней конференции для разработчиков WWDC 2024 Apple представила API, который позволяет интегрировать функцию записи пространственных видео в сторонние приложения. Этот API использует имеющиеся программные фреймворки, связанные с камерами, чтобы упростить создателям программ процесс добавления этой функции.

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Инновационная функция

Пространственная видеозапись на моделях iPhone 15 Pro использует как основную, так и сверхширокоугольную камеры, когда устройство держится в горизонтальном положении. Эта функция помогает снять видео с эффектом погружения – захватывающий, трехмерный видеоконтент, который можно полноценно ощутить с помощью гарнитуры Apple Vision Pro.

Без гарнитуры пространственное видео отображается на экране iPhone в стандартном 2D-формате.

Забегая вперед, стоит отметить, что слухи свидетельствуют о том, что будущая серия iPhone 16 расширит возможности записи пространственного видео за пределы флагманских моделей Pro.

Ожидается, что iPhone 16 и iPhone 16 Plus будут оснащены вертикально выровненными камерами и смогут поддерживать эту инновационную функцию.

iOS 18

Операционная система iOS 18 сейчас проходит бета-тестирование, а ее официальный релиз запланирован на сентябрь. Это обновление обещает значительно расширить мультимедийные возможности iPhone, предлагая пользователям и разработчикам новые инструменты для создания и просмотра современного видеоконтента.

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Гарнитура Vision Pro, необходима для просмотра пространственного видео, занимает центральное место в видении Apple относительно иммерсивного мультимедийного опыта. Поскольку сторонние разработчики получили возможность добавлять функции записи пространственного видео в свои приложения, пользователи могут надеяться на появление различных инструментов для создания такого контента.