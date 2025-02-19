Оно работает: iPhone SE 3 скрестили со старой Nokia Lumia 1020

Соскучились по Nokia Lumia? Да, мы тоже. Но она вернулась, по крайней мере временно, с новой начинкой, извлеченной из iPhone SE 3. Этот франкенштейн, или точнее франкенфон, назвали "NokiApple LumiPhone 1020 SE" и он действительно работает и даже имеет 5G!

Как оно работает

Это больше, чем просто внутренности iPhone SE, завернутые в корпус Lumia. Это полнофункциональный смартфон, который, что еще важнее, выглядит довольно красиво даже по современным меркам, особенно благодаря своему цвету, пишет 24 Канал со ссылкой на Reddit.

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Владелец, который составил устройство, постарался подогнать внутренние компоненты iPhone так, чтобы они работали со считывателем отпечатков пальцев на задней панели.

Он также добавил специальный слот для SIM-карты и сделал порт Lightning похожим на порт micro-USB.

Смартфон поддерживает 5G и получает OTA-обновление, что имеет смысл, учитывая, что внутри это фактически рабочий iPhone SE 3.

На передней панели оригинальное стекло экрана iPhone было удалено и переклеено на переднее стекло Lumia 1020. ЖК-экран iPhone SE 3 немного больше, чем у Lumia, поэтому пришлось избавиться от 3 емкостных кнопок, которые традиционно используются на телефонах с Windows.

Кроме того, селфи-камера с iPhone также была пересажена на переднее стекло Lumia, в том же месте, что и на Lumia, в правом верхнем углу.

Разговорный динамик, по-прежнему, находится вверху, где ему и положено быть.

Мощная ксеноновая вспышка, к сожалению, теперь лишь для украшения. Под его вертикальной планкой теперь "пересажена" светодиодная вспышка iPhone.

Наконец, мастеру пришлось переместить некоторые кнопки, чтобы все поместилось, а потому он позволил себе некоторые вольности с кнопкой камеры, которая теперь может действовать как переключатель громкости или кнопка спуска затвора.

На задней панели, к сожалению, невозможно продолжать использовать 41-мегапиксельную тыльную камеру с Lumia 1020. Вместо нее придется использовать 12-мегапиксельную камеру iPhone SE 3. Она расположена по центру на задней панели и находится над декоративной рамкой камеры "Oreo",

– пишет автор.



NokiApple LumiPhone 1020 SE / Фото OceanDepth95028 на Reddit



NokiApple LumiPhone 1020 SE / Фото OceanDepth95028 на Reddit

В iPhone SE 3, который вышел в 2022 году, используется процессор A15 Bionic, поэтому этот "франкенфон" способен работать с современными приложениями. Владелец гаджета говорит, что, несмотря на одноразовость проекта, это устройство можно использовать как повседневный смартфон.

Единственное предостережение в том, что он не смог заставить работать Apple Pay или беспроводную зарядку. Однако без этих двух технологий вполне можно обойтись, поскольку можно легко заменить. Центральным преимуществом нового устройства является именно его дизайн, который мы все так любили в смартфонах Lumia.



NokiApple LumiPhone 1020 SE / Фото OceanDepth95028 на Reddit



NokiApple LumiPhone 1020 SE / Фото OceanDepth95028 на Reddit

Для справки напомним, что смартфон Nokia Lumia 1020 вышел во второй половине 2013 года. Это был один из самых популярных телефонов, которые работали под управлением ОС Windows Phone, которая уже не существует. iPhone SE 3 – это бюджетный смартфон Apple, который пока актуален, поскольку SE 3 еще не вышел.