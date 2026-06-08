В складном iPhone Ultra появится то, чего пользователи Apple ждали почти десять лет

Складной iPhone Ultra еще не представили официально, но вокруг него уже формируется один из самых интересных трендов последних лет. Новинка может вернуть функцию, которую Apple в свое время убрала из флагманов и больше не оглядывалась назад.

Об этом пишет издание PhoneArena. По информации источников, первый складной смартфон Apple под названием iPhone Ultra может получить сканер отпечатков пальцев Touch ID вместо системы распознавания лиц Face ID.

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Для многих пользователей это стало бы возвращением функции, которая исчезла из флагманской линейки еще в 2017 году после выхода iPhone X. Именно тогда Apple отказалась от Touch ID в пользу Face ID, сделав распознавание лиц главным способом разблокировки своих смартфонов.

В отличие от большинства Android-производителей, которые предлагают несколько способов аутентификации одновременно, современные iPhone полагаются только на Face ID и код-пароль. Поэтому часть пользователей давно критикует компанию за отсутствие альтернативного способа быстрой разблокировки устройства.

На тематических форумах и в опросах многие владельцы смартфонов Apple регулярно выражают желание получить хотя бы один из вариантов Touch ID – подэкранный или встроенный в кнопку питания.

При этом многие пользователи не видят причин выбирать между Face ID и Touch ID. Большинство современных Android-флагманов позволяет использовать оба метода одновременно, что обеспечивает большую гибкость в зависимости от ситуации.

Почему Apple может вернуть Touch ID?

Причина возможного возвращения Touch ID связана не с ностальгией, а с конструктивными ограничениями будущего смартфона. По данным аналитика Мин-Чи Куо, складной iPhone Ultra может получить чрезвычайно тонкий корпус.

В разложенном состоянии толщина устройства, по предварительным данным, будет составлять лишь 4,5 – 4,8 миллиметра. Для сравнения, даже сверхтонкий iPhone Air имеет толщину около 5,6 миллиметра.

В таком корпусе Apple может столкнуться с проблемой размещения всех компонентов Face ID. Ситуацию усложняет то, что складной смартфон будет иметь два дисплея. Теоретически для полноценной работы Face ID на обоих экранах компании пришлось бы устанавливать два отдельных комплекта сенсоров, что потребовало бы дополнительного внутреннего пространства.

Именно поэтому инженеры могут вернуться к Touch ID, интегрировав сканер отпечатков пальцев в кнопку питания. Такой подход уже используют некоторые производители Android-смартфонов и планшетов.

Если слухи подтвердятся, iPhone Ultra станет первым современным смартфоном Apple, который вернет технологию отпечатков пальцев после длительного перерыва. В то же время пока неизвестно, станет ли это одноразовым решением для складной модели из-за ее особой конструкции или началом более широких изменений в будущих поколениях iPhone.

Что еще известно об iPhone Ultra?

Несмотря на то, что до презентации устройства еще остается немало времени, о будущей новинке уже появилось несколько важных утечек.

Ожидается, что iPhone Ultra станет компактнее многих конкурентов на рынке складных смартфонов. Также источники приписывают ему аккумулятор емкостью 5800 миллиампер-часов. Если эти данные подтвердятся, батарея окажется заметно большей, чем у многих современных складных моделей.

Кроме того, устройству приписывают систему охлаждения с испарительной камерой, а также использование круглого выреза для фронтальной камеры вместо фирменного элемента Dynamic Island.