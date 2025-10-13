Международный союз охраны природы официально объявил об исчезновении уникального вида землеройки с острова Рождества. Это был единственный вид землероек, обитавший в Австралии. Его потеря пополнила трагический список вымерших млекопитающих страны, подчеркивая серьезность экологических проблем, с которыми сталкивается континент.

Почему этот вид исчез?

Землеройки – это мелкие насекомоядные млекопитающие с длинной мордочкой, распространены в Азии, Африке, Европе и Америке. В Австралии их экологическую нишу занимают сумчатые, поэтому появление землеройки на острове Рождества, принадлежащий Австралии и расположенный примерно в 1500 километрах от материка, стало результатом удивительной случайности. Ученые считают, что десятки тысяч лет назад беременная самка или небольшая группа этих животных, вероятно, приплыла на остров на обломке растительности с территории современной Индонезии, пишет 24 Канал со ссылкой на The Conversation.

Смотрите также Причина того, почему дельфины выбрасываются на берег, кажется, найдена в их мозге

Изолированные от внешнего мира, землеройки процветали. Первые европейские натуралисты, прибывшие на остров в 1890-х годах, отмечали, что эти животные были чрезвычайно распространенными. По их словам, ночью отовсюду был слышен их пронзительный писк, похожий на крик летучей мыши.

Однако благополучие длилось недолго. В 1900 году на остров случайно завезли черных крыс, которые прибыли на кораблях вместе с тюками сена. Крысы были переносчиками опасного клеточного паразита – трипаносомы. Поскольку местные млекопитающие, включая землеройку и два вида местных крыс, жили в изоляции, у них не было иммунитета к новым болезням. Уже через год жители острова начали находить многочисленных мертвых животных, а до 1908 года считалось, что землеройки и местные крысы полностью исчезли, заменившись на инвазивных крыс.

Однако вид оказался более устойчивым, чем казалось.

В 1950-х годах, после более 50 лет без всяких наблюдений, двух землероек случайно нашли во время расчистки тропического леса. Их отпустили, и о находке сообщили только через много лет.

Следующая встреча состоялась через 30 лет: в декабре 1984 года биологи обнаружили самку. Ее содержали в террариуме около полутора лет, кормя коньками.

Несколько месяцев спустя, в марте 1985 года, нашли самца. К сожалению, он был агрессивным и выглядел больным. Через три недели животное умерло.

С 1984 года не было ни одного официально подтвержденного случая наблюдения за землеройкой. Всего за более чем 120 лет было зафиксировано только четыре особи. Несмотря на разработку двух планов восстановления вида и целенаправленные поиски, ни одного животного так и не нашли. Самым убедительным доказательством их исчезновения стало отсутствие остатков землероек в желудках сотен одичавших котов, выловленных на острове за последние десятилетия, пишет The Guardian.

Последний удар, вероятно, нанесла азиатская волчья змея, которая попала на остров в 1980-х. Этот инвазивный хищник быстро распространился, став причиной исчезновения местной летучей мыши-нетопыря в 2009 году и большинства эндемичных ящериц. Для землеройки, если она еще существовала, это стало последним приговором.

Эта потеря стала 39-й среди млекопитающих Австралии, исчезнувших со времен колонизации – это худший показатель в мире, что составляет около 10% от всех наземных млекопитающих континента.

Читайте другие новости на тему вымирания животных: