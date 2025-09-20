Почему даже нетронутые ландшафты теряют своих насекомых?

Ученые уже не первый год бьют тревогу из-за стремительного уменьшения количества насекомых в мире, но до недавнего времени считалось, что главными виновниками являются урбанизация, сельское хозяйство и другая деятельность человека. Однако недавнее исследование, проведенное Университетом Северной Каролины в Чапел-Хилл, доказывает, что проблема значительно глубже и коснулась даже отдаленных, практически нетронутых уголков планеты, пишет 24 Канал со ссылкой на научную работу, опубликованную в Экологическом обществе Америки.

Смотрите также Ученые, возможно, выяснили, как спасти пчел от вымирания, которое продолжается уже много лет

Ученый Кит Сокмен, доцент биологии, в течение двадцати лет (с 2004 по 2024 год) наблюдал за популяциями летучих насекомых на субальпийском лугу в Колорадо. Это место было выбрано не случайно: оно подверглось минимальному влиянию человека, что позволило изучать действие других, более глобальных факторов. Результаты оказались неутешительными. Анализ данных показал:

Численность насекомых на этой территории ежегодно сокращалась в среднем на 6,6% .

. В целом за два десятилетия популяция насекомых уменьшилась на ошеломляющие 72,4%.

Исследователи обнаружили четкую связь между этим спадом и повышением средних летних температур в регионе. Это стало убедительным доказательством того, что именно изменение климата является движущей силой исчезновения насекомых, даже там, где нет прямого человеческого вмешательства.

Судя по всему, климат меняется быстрее, чем насекомые успевают эволюционировать и приспособиться к новым условиям. Это заставляет их меньше размножаться, мигрировать в другие регионы, а иногда и напрямую убивает.

Что будет, если насекомые исчезнут?

Кит Сокмен отмечает, что насекомые играют уникальную и чрезвычайно важную роль в природе. Они незаменимы для функционирования наземных и пресноводных экосистем, поскольку участвуют в опылении растений и круговороте питательных веществ. Их исчезновение может вызвать эффект домино, что дестабилизирует целые экосистемы, одна за другой: сначала исчезают насекомые, которые опыляли растения; затем исчезают эти растения, поскольку они не дали семян и не размножились; дальше умрут первые животные, которые этими растениями питались; потом будут умирать хищники, которые питались травоядными. Кроме того, исчезновение насекомых приведет к вымиранию видов, которые питаются ими напрямую – например, птиц.

Стоит отметить, что около 80% диких растений зависят от опыления именно насекомыми.

Также огромная часть нашего собственного продовольствия зависит от них – яблоки, миндаль, арбузы, кофе, масличные культуры и многочисленные другие. Исчезновение насекомых, в частности пчел, приведет к проблемам с едой у людей, а затем к голоду, политической нестабильности, войн и тому подобное.

Это исследование заполняет важный пробел в понимании глобального кризиса биоразнообразия. Большинство предыдущих работ фокусировалась на экосистемах, подвергшихся сильному антропогенному воздействию, частности в Европе и Северной Америке. Новые данные показывают, что даже отдаленные природные ландшафты не застрахованы от негативных последствий глобального потепления.