Чому навіть незаймані ландшафти втрачають своїх комах?

Науковці вже не перший рік б'ють на сполох через стрімке зменшення кількості комах у світі, але донедавна вважалося, що головними винуватцями є урбанізація, сільське господарство та інша діяльність людини. Однак нещодавнє дослідження, проведене Університетом Північної Кароліни в Чапел-Гілл, доводить, що проблема значно глибша й торкнулася навіть віддалених, практично незайманих куточків планети, пише 24 Канал з посиланням на наукову роботу, опубліковану в Екологічному товаристві Америки.

Учений Кіт Сокмен, доцент біології, протягом двадцяти років (з 2004 по 2024 рік) спостерігав за популяціями летючих комах на субальпійському лузі в Колорадо. Це місце було обрано не випадково: воно зазнало мінімального впливу людини, що дозволило вивчати дію інших, глобальніших чинників. Результати виявилися невтішними. Аналіз даних показав:

Чисельність комах на цій території щорічно скорочувалася в середньому на 6,6% .

. Загалом за два десятиліття популяція комах зменшилася на приголомшливі 72,4%.

Дослідники виявили чіткий зв'язок між цим спадом і підвищенням середніх літніх температур у регіоні. Це стало переконливим доказом того, що саме зміна клімату є рушійною силою зникнення комах, навіть там, де немає прямого людського втручання.

Судячи з усього, клімат міняється швидше, ніж комахи встигають еволюціонувати й пристосуватися до нових умов. Це змушує їх менше розмножуватися, мігрувати в інші регіони, а подекуди й напряму вбиває.

Що буде, якщо комахи зникнуть?

Кіт Сокмен наголошує, що комахи відіграють унікальну й надзвичайно важливу роль у природі. Вони є незамінними для функціонування наземних і прісноводних екосистем, оскільки беруть участь у запиленні рослин та кругообігу поживних речовин. Їхнє зникнення може спричинити ефект доміно, що дестабілізує цілі екосистеми, одна за одною: спочатку зникають комахи, які запилювали рослини; потім зникають ці рослини, оскільки вони не дали насіння й не розмножились; далі помруть перші тварини, які цими рослинами харчувались; потім помиратимуть хижаки, які харчувалися травоїдними. Крім того, зникнення комах призведе до вимирання видів, які харчуються ними напряму – наприклад, птахів.

Варто зазначити, що близько 80% диких рослин залежать від запилення саме комахами.

Також величезна частина нашого власного продовольства залежить від них – яблука, мигдаль, кавуни, кава, олійні культури та численні інші. Зникнення комах, зокрема бджіл, призведе до проблем із їжею у людей, а потім до голоду, політичної нестабільності, воєн тощо.

Це дослідження заповнює важливу прогалину в розумінні глобальної кризи біорізноманіття. Більшість попередніх робіт фокусувалася на екосистемах, що зазнали сильного антропогенного впливу, зокрема в Європі та Північній Америці. Нові дані показують, що навіть віддалені природні ландшафти не застраховані від негативних наслідків глобального потепління.