Суд отклонил просьбу Илона Маска заблокировать коммерциализацию OpenAI

Федеральная судья в Северной Калифорнии отклонила ходатайство Илона Маска о судебном запрете, который должен был немедленно остановить превращение OpenAI из неприбыльной организации, работающей на благо человечества, в полностью коммерческую компанию.

Детали

У Илона Маска неудачный месяц. Сначала OpenAI отклонила его предложение о продаже компании, а теперь суд отклонил его иск. Судья Ивонн Гонсалес Роджерс решила, что Маск не предоставил достаточно доказательств, необходимых для немедленного судебного запрета, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Ранее OpenAI наконец официально ответила на предложение Илона Маска о продаже компании

Однако это касается лишь "немедленного" запрета здесь и сейчас. Если говорить о более отдаленной перспективе, которая требует рассмотрения дела со всеми доказательствами и показаниями, то Роджерс заявила, что суд готов провести ускоренное судебное рассмотрение дела исключительно на основании заявления о незаконности плана преобразования OpenAI.

Маск сделал запрос на запрет преобразования компании в конце прошлого года после того, как подал в суд другой иск на OpenAI и Microsoft, обвинив их в том, что они якобы заставили инвесторов не финансировать конкурентов, которые также разрабатывают ИИ, таких как его собственная компания xAI. Судья также отклонила и этот его запрос, процитировав предыдущее заявление генерального директора OpenAI Сэма Альтмана, в котором он сказал, что компания лишь предупреждала определенных инвесторов, которые получили доступ к конфиденциальной информации, что их права доступа к коммерческой тайне будут прекращены, если они сделают некоторые типы инвестиций в конкурирующие компании.

Еще один пункт, который судья отклонила, касался того, что OpenAI и Альтман разорвали контракт с ним, Илоном Маском (предположительно, речь идет о 2018 году, когда Маск подал в отставку с должности в совете директоров), а затем нарушили объявленную миссию по созданию искусственного интеллекта "на благо человечества".

Маск, который помог основать OpenAI и финансировал ее, когда она только начинала свою деятельность, заявил, что Альтман и его коллега-соучредитель Грег Брокман, воспользовались "альтруизмом" Илона, чтобы "заманить его в финансирование предприятия". Но OpenAI очень быстро отбила этот удар, показав старые электронные письма Маска, из которых становится понятно, что он не только знал, что компания пойдет по пути получения прибыли, но и сам хотел превратить компанию в коммерческую, получить мажоритарный (самый большой) пакет акций и присоединить ее к Tesla.

OpenAI говорит, что судебный иск Маска "всегда был о конкуренции", и что присоединение компании к Tesla "было бы замечательным для его личной выгоды, но не для миссии [OpenAI] или интересов США".

OpenAI уже находится в процессе переговоров с чиновниками о принятии полностью корпоративной структуры (сейчас она состоит из некоммерческой OpenAI Inc. и меньшего коммерческого дочернего филиала OpenAI Global LLC, основанного в 2019 году).

Хотя судья отклонила просьбу Маска, она проведет ускоренное судебное разбирательство позже в этом году на основании общественного интереса и его заявления о том, что трансформация OpenAI "может нанести вред, если произойдет преобразование вопреки закону". По мнению Ивонн Гонсалес Роджерс, "непоправимый вред наносится тогда, когда для финансирования преобразования некоммерческой организации в коммерческую используются деньги общественности". Но в этом случае речь не идет о государственном бюджете, а об исключительно частных инвестициях.