Цветок размером с рисовое зерно показал, как выглядели предки пальм

Команда ученых из США и Великобритании описала находку в новой статье в American Journal of Botany. Цветок, названный Tomlinsoniella pedicellata, относится к среднему меловому периоду. Его скрывал образец породы из формации Дакота – геологического слоя, известного наличием ископаемых остатков растений в песчаниках.

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Образцы из этой формации в Канзасе собрал и описал в 1870–1890-х годах пионер изучения ископаемых растений США Лео Лескере. С тех пор они хранятся в коллекциях отдела палеоботаники Национального музея естественной истории Смитсоновского института в Вашингтоне.

Палеоботаник Стивен Манчестер из Музея естественной истории штата Флорида взял на время один из образцов Лескере, чтобы исследовать другой цветок в нем, Dakotanthus, с помощью микро-КТ. Это рентгеновский метод, который создает изображения в виде срезов через породу и позволяет построить трехмерную модель внутренней структуры. Во время сканирования Манчестер случайно заметил внутри образца цветочную форму, очень похожую на классическое строение цветка однодольных растений.

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Окаменелость не больше рисового зернышка / Изображение Стивена Манчестера, Музей естественной истории Флориды

Цветок сохранился в виде полости

Цветок сохранился в виде "негатива", то есть полости в породе. Он попал в песок, богатый глиной. Глина окружила цветок и затвердела, детально зафиксировав его форму. Затем цветок разложился, а в породе осталась полость, точно повторившая его очертания.



Окаменелость Tomlinsoniella / Фото Стивен Манчестер, Музей естественной истории Флориды

Манчестер показал изображение ботанику Уолтеру Джадду из Университета Миннесоты и палеоботанику Брюсу Тиффни из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре на еженедельной онлайн-встрече, где они обсуждают необычные ископаемые растения. Они быстро определили, что это похожее на пальму однодольное растение, и обратились к специалистам по пальмам из Королевского ботанического сада Кью: доктору Джону Дренсфилду и профессору Уильяму Бейкеру.

Раньше такие "негативные" остатки было трудно интерпретировать, но микрокомпьютерная томография позволила создать их изображения и инвертировать их, чтобы получить позитив, соответствующий исходному органу. Благодаря этому мы определили наиболее вероятное родство и установили самое древнее свидетельство классического строения цветка однодольных из пяти концентрических колец по три органа в каждом– прокомментировал соавтор исследования, почетный профессор наук о Земле и биологии Калифорнийского университета в Санта-Барбаре Брюс Тиффни.

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Что это за растение и почему находка важна

Однодольные составляют примерно 20 % всех известных цветковых растений. Их семена имеют только одну семядолю. К этой группе относятся многие растения, на которых держится человечество: зерновые, бананы, ямс и орхидеи. По данным ДНК, они появились в раннем меловом периоде, однако в породах среднего мелового периода или более ранних было очень мало находок однодольных. Поэтому у ученых до сих пор не было четкого представления о том, как именно они повлияли на раннюю эволюцию цветковых растений.

Части цветков однодольных классически кратны трем. Именно это и заметили авторы: три чашелистика, три лепестка, шесть тычинок в двух наборах по три и три плодолистика. Плодолистики имели форму колбы и не срослись между собой. Весь цветок высотой не более 1,5 миллиметра, а в диаметре – 1,2 миллиметра. Его поперечный срез легко спутать со схемой цветка однодольных из современного учебника по ботанике.

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Такое строение имеют лилии, тюльпаны и нарциссы. Однако свободные плодолистики встречаются лишь у очень немногих современных линий однодольных. Исследователи рассмотрели все варианты и пришли к выводу, что цветок больше всего похож на вымершую пальму, скорее всего из подсемейства веерных пальм.



Сканирование цветка / Фото Стивен Манчестер, Музей естественной истории Флориды

Ученые предполагают, что это самое древнее из известных ископаемых свидетельств существования этого подсемейства. Также это, несомненно, самое раннее свидетельство появления классического цветка однодольных, который, вероятно, обеспечил успех этой группы. В настоящее время она насчитывает около 70 тысяч живых видов.

Найти такой совершенный ископаемый цветок, который неожиданно всплыл из этой породы, – это невероятная удача. Этот древний цветок кажется нам настолько знакомым и современным, что мы не удивились бы, увидев это растение живым сегодня. Время появления цветковых растений остается одной из неразгаданных загадок биологии, и такая находка приближает нас к ответу– рассказал соавтор, старший руководитель исследований по систематике растений Королевского ботанического сада Кью Уильям Бейкер.

Ученые отмечают, что необходимы дополнительные исследования, чтобы понять, где Tomlinsoniella pedicellata располагается на древе жизни растений. Работа также демонстрирует ценность музейных коллекций: новые методы раскрывают тайны, которые скрывались в них даже спустя столетие после сбора.