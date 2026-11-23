Квітка завбільшки з рисове зерно показала, як виглядали предки пальм

Команда науковців зі США та Великої Британії описала знахідку в новій статті в American Journal of Botany. Квітка, названа Tomlinsoniella pedicellata, походить із середньої крейди. Її приховував зразок породи з формації Дакота – геологічного шару, відомого рослинними викопними рештками в піщаниках.

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Зразки з цієї формації в Канзасі зібрав і описав у 1870 – 1890-х роках піонер вивчення викопних рослин США Лео Лескере. Відтоді їх зберігають у колекціях відділу палеоботаніки Національного музею природної історії Смітсонівського інституту у Вашингтоні.

Палеоботанік Стівен Манчестер із Музею природної історії штату Флорида позичив один зі зразків Лескере, щоб дослідити іншу квітку в ньому, Dakotanthus, за допомогою мікро-КТ. Це рентгенівський метод, який робить зображення зрізами крізь породу і дає змогу побудувати тривимірну модель внутрішньої структури. Під час сканування Манчестер випадково помітив усередині зразка квіткову форму, дуже схожу на класичну будову квітки однодольних рослин.

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Скам'янілість не більша за рисове зернятко / Зображення Стівен Манчестер, Музей природної історії Флориди

Квітка збереглася як порожнина

Квітка збереглася у вигляді "негативу", тобто порожнини в породі. Вона потрапила в пісок, багатий на глину. Глина оточила квітку й затверділа, детально зафіксувавши її форму. Потім квітка розклалася, а в породі залишилася порожнина, яка точно повторила її обриси.



Скам'янілість Tomlinsoniella / Фото Стівен Манчестер, Музей природної історії Флориди

Манчестер показав зображення ботаніку Волтеру Джадду з Університету Міннесоти та палеоботаніку Брюсу Тіффні з Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі на щотижневій онлайн-зустрічі, де вони обговорюють незвичні викопні рослини. Вони швидко визначили, що це схожа на пальму однодольна рослина, і звернулися до фахівців із пальм із Королівського ботанічного саду К'ю: доктора Джона Дренсфілда та професора Вільяма Бейкера.

Раніше такі "негативні" рештки було важко інтерпретувати, але мікрокомп'ютерна томографія дала змогу зробити їхні зображення й інвертувати їх, щоб отримати позитив, який відповідає початковому органу. Завдяки цьому ми визначили найімовірнішу спорідненість і встановили найдавніше свідчення класичної будови квітки однодольних із п'яти концентричних кілець по три органи в кожному– прокоментував співавтор дослідження, почесний професор наук про Землю та біології Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі Брюс Тіффні.

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Що це за рослина і чому знахідка важлива

Однодольні становлять приблизно 20% усіх відомих квіткових рослин. Їхнє насіння має лише одну сім'ядолю. До цієї групи належать багато рослин, на яких тримається людство: зернові, банани, ямс та орхідеї. За даними ДНК, вони з'явилися в ранній крейді, проте в породах середньої крейди чи старших знаходили дуже мало однодольних. Тому вчені досі не мали чіткого уявлення, як саме вони вплинули на ранню еволюцію квіткових рослин.

Частини квіток однодольних класично кратні трьом. Саме це й побачили автори: три чашолистки, три пелюстки, шість тичинок у двох наборах по три та три плодолистки. Плодолистки мали форму колби та не зрослися між собою. Уся квітка заввишки не більше 1,5 міліметра, а в діаметрі – 1,2 міліметра. Її поперечний зріз легко сплутати зі схемою квітки однодольних із сучасного підручника з ботаніки.

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Таку будову мають лілії, тюльпани й нарциси. Проте вільні плодолистки трапляються лише в дуже небагатьох сучасних ліній однодольних. Дослідники розглянули всі варіанти й дійшли висновку, що квітка найбільше схожа на вимерлу пальму, найімовірніше з підродини віялових пальм.



Сканування квітки / Фото Стівен Манчестер, Музей природної історії Флориди

Вчені припускають, що це найдавніше відоме викопне свідчення цієї підродини. Також це, безперечно, найраніше свідчення появи класичної квітки однодольних, яка, ймовірно, забезпечила успіх цієї групи. Нині вона налічує близько 70 тисяч живих видів.

Знайти таку досконалу викопну квітку, яка несподівано виринула з цієї породи, – це неймовірна удача. Ця давня квітка здається нам такою знайомою й сучасною, що ми не здивувалися б, побачивши цю рослину живою сьогодні. Час походження квіткових рослин лишається однією з нерозгаданих загадок біології, і така знахідка наближає нас до відповіді– розповів співавтор, старший керівник досліджень із систематики рослин Королівського ботанічного саду К'ю Вільям Бейкер.

Вчені наголошують, що потрібні додаткові дослідження, аби зрозуміти, де Tomlinsoniella pedicellata розташовується на дереві життя рослин. Робота також показує цінність музейних колекцій: нові методи розкривають таємниці, які ховалися в них навіть через століття після збору.