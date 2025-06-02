ИИ Обзоры от Google считают, что на дворе все еще 2024 год

Google оказался в центре внимания из-за ошибки в работе своего искусственного интеллекта. Новая функция AI Overviews, которую с недавних пор начали разворачивать прямо в Поиске, заявляет, что на дворе 2024 год.

AI Overviews галлюцинирует

Свежая функция Google призвана сделать процесс поиска легче и быстрее благодаря ответам искусственного интеллекта. Ее суть заключается в том, что после того, как вы осуществляете поиск своего вопроса и система выдает вам список ссылок, "Обзор от ИИ" самостоятельно их анализирует, суммирует и выдает сгенерированный ответ-резюме. Таким образом вам не нужно открывать каждую ссылку и тратить время на чтение. Однако, кажется, AI Overviews не имеет прямого доступа в сеть в реальном времени, а только может читать страницы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Wired.

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Это делает такой ИИ-поиск почти бесполезным, ведь функции поиска конкурентов, встроенные в чат-боты, имеют такой доступ. Например, Perplexity может найти ту или иную публикацию, даже если она была опубликована только что. Таким образом он владеет информацией в реальном времени. Однако AI Overviews, как можно заподозрить, скорее всего, является просто мини-версией Gemini, которая ограничена определенными учебными данными к конкретной дате.

После простого запроса о текущем годе, который отправил кто-то из пользователей Reddit, система ответила: "Нет, сейчас не 2025 год", что сразу вызвало волну насмешек в соцсетях. Один из пользователей даже пошутил: "Подождите, разве Google анонсировал машину времени на I/O?"

Издание Wired обратило внимание на этот досадный инцидент, а журналисты TechCrunch позже подтвердили, что Google оперативно исправил ошибку. Впрочем, осадок, как говорят, остался.

Постоянные сбои и странные советы

Это далеко не первый случай, когда AI Overviews вызывает сомнения в своей надежности. С момента запуска эта функция систематически ошибается. Раньше она предлагала мазать пиццу клеем или поесть камни.

Несмотря на обещания Google совершенствовать свои алгоритмы, проблема галлюцинаций в больших языковых моделях остается серьезной. Каждую следующую ошибку компания пытается "гасить вручную", но пользователи продолжают сталкиваться с бессмысленными ответами.

Представитель Google в комментарии для TechCrunch заявил, что компания активно обновляет свои системы, используя подобные ошибки как примеры для совершенствования. Однако между "большинство ответов являются полезными" и "искусственный интеллект советует есть камни" – ощутимая пропасть.

Репутация под вопросом

AI Overviews все больше ассоциируется не с прогрессом, а с недоверием. Вместо того чтобы быть надежным источником информации, система регулярно дезориентирует людей, что негативно влияет на репутацию поискового гиганта. И пока Google играет в бесконечную игру исправлений, пользователи продолжают шутить с каждого нового провала.