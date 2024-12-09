Искусственный интеллект Илона Маска доступен для всех с функцией генерирования изображений

В середине ноября в сети появились слухи, что Илон Маск может сделать свой искусственный интеллект Grok бесплатным для всех пользователей соцсети X, а не только для тех, кто заплатил за Premium. В конце прошлой недели компания действительно открыла доступ.

Что нужно знать

Grok разработан xAI, компанией Илона Маска по искусственному интеллекту, которая была создана как ответ на разработки OpenAI. Маск провозгласил Grok чат-ботом с наибольшей свободой слова, где нет жесткой цензуры, как в других моделях ИИ. Здесь вы можете общаться на спорные и деликатные темы, обсуждение которых в противном случае вам будет недоступно, сообщает 24 Канал со ссылкой на Engadget.

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Кроме свободного обсуждения тем, Grok также включает в себя функцию генерирования изображений на основе текстового описания пользователя. Ранее мы уже видели очень много примеров его работ, некоторые из которых являются весьма реалистичными. Так, в августе этого могу сеть заполонили фотофейки, которые изображали Дональда Трампа, Камалу Харрис и даже самого Маска в очень забавных и даже иногда позорных ситуациях. Поэтому можно сделать вывод, что компания действительно почти не цензурирует свой чат-бот, хотя понятно, что запрет на проявления насилия над детьми там существует.

Особенностью Grok является то, что он учится на твитах и фотографиях пользователей соцсети X. Имея доступ ко всему контенту в реальном времени, он может суммировать актуальные тренды, обсуждения, новости. Может рассказать вам, о чем сейчас больше всего говорят люди и выдать краткое резюме их точек зрения. Результаты из Grok можно встраивать в посты на X.

Ограничения

Как и предполагали ранние слухи, бесплатное использование Grok имеет ограничения для тех, кто не хочет платить 8 долларов за Premium:

Бесплатный уровень позволяет только десять сообщений в течение каждых двух часов.

Также установлено жесткое ограничение на изображения — три запроса в день.

Те, кто уже успел попользоваться Grok, говорят, что он – не самый совершенный чат-бот на планете. Все LLM делают ошибки, но Grok особенно склонен к ним. На странице чата указано, что пользователи должны "проверять его результаты". Нейросеть, например, ранее ловили на распространении ложной информации о выборах.

До сих пор Grok ограничивался платными подписчиками X, но это относительно небольшое количество людей, и Маск, вероятно, хочет, чтобы больше пользователей попробовали Grok, поскольку ChatGPT продолжает стремительно развиваться: недавно сервис OpenAI объявил о достижении 300 миллионов еженедельных пользователей. Маску, вероятно, придется расширить доступ к Grok даже за пределы X, если он хочет догнать эти результаты.