Эти необычные профессии переживут эру искусственного интеллекта, говорят эксперты

Искусственный интеллект (ИИ) стремительно меняет рынок труда и все большее количество специалистов выражают беспокойство относительно будущего многих профессий. Эксперты предупреждают о масштабных трансформациях, но некоторые специальности, по их мнению, все же останутся вне досягаемости машин.

Какие профессии выстоят перед ИИ?

Эксперт по технологическим прогнозам Адам Дорр, директор исследований неприбыльной организации RethinkX, считает, что искусственный интеллект способен радикально снизить стоимость труда, вытесняя людей из многих сфер, информирует 24 Канал со ссылкой на его разговор с The Guardian.

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Он сравнивает этот процесс с заменой лошадей машинами или пленочных камер на цифровые технологии. Однако, по его словам, есть несколько необычных профессий, которые имеют шанс выстоять перед автоматизацией. Среди них – спортивные тренеры, политики, секс-работники и этики. Эти сферы, по мнению Дорра, останутся нишевыми, но не смогут обеспечить работой миллиарды людей, которые могут потерять свои места из-за ИИ.

Другие специалисты также разделяют мнение об устойчивости определенных профессий. Например, Джеффри Хинтон, которого называют "крестным отцом ИИ", считает, что ручной труд, например профессия сантехника, останется вне угрозы. Зато офисные должности, такие как работники колл-центров или помощники юристов, окажутся под значительным риском.

Кроме того, генеральный директор Ford Джим Фарли прогнозирует, что ИИ может заменить до половины офисных работников в США. Это указывает на огромный масштаб изменений, которые могут коснуться миллионов людей.

Какие вызовы стоят перед людьми?

Несмотря на уверенность в прогнозах, эксперты признают, что многие вопросы остаются без ответов. Адам Дорр отмечает, что общество должно экспериментировать с новыми моделями собственности и структурами управления, чтобы адаптироваться к изменениям.

В то же время руководитель OpenAI Сэм Альтман считает, что человечество всегда находило новые способы занятости, даже если старые профессии исчезают, а новые могут казаться странными с современной точки зрения.

Сложность заключается еще и в том, что внедрение ИИ сталкивается с техническими проблемами. Компании, которые стремятся заменить человеческий труд машинами, часто наталкиваются на недостатки технологий, что тормозит процесс автоматизации. Более того, такие компании часто теряют кучу денег, из-за своего решения заменить людей на ИИ.