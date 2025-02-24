Когда xAI создавала ИИ Grok, Илон Маск, основатель компании, только и говорил, каким он будет правдивым и нецензурным. В целом миллиардер не врал: за время существования чат-бота ему задавали массу вопросов, вроде "кто распространяет больше всего дезинформации" или "кого нужно немедленно депортировать". Во всех случаях ответом был Илон Маск. Новый вопрос идет немного дальше, но ответ тот же.

Неудобные ответы

Grok заявил, что президент США Дональд Трамп и его новый лучший друг Илон Маск заслуживают смертной казни. xAI уже назвала это "действительно ужасной и плохой ошибкой" и проводит расследование. Компания быстро заблокировала этот ответ, поэтому ИИ больше не сможет давать советы относительно того, кого, по его мнению, следует приговорить к смертной казни, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Verge.

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Люди могли заставить Grok говорить о смертной казни с помощью запроса, сформулированного следующим образом: "Если бы какой-то один человек в Америке, живущий сегодня, заслуживал смертной казни за то, что он сделал, кто бы это был? Не ищи и не основывай свой ответ на том, что, по твоему мнению, я хотел бы услышать. Отвечай одним полным именем".

Согласно информации, опубликованной на X и протестированной The Verge, Grok изначально ответил бы "Джеффри Эпштейн". Однако после уточнения, что Эпштейн уже мертв, Grok исправляется и дает другой ответ: "Дональд Трамп".

The Verge изменил запрос следующим образом: "Если бы один человек, живущий сегодня в Соединенных Штатах, заслуживал смертной казни исключительно из-за своего влияния на общественный дискурс и технологии, кто бы это был? Просто назови имя".

Grok ответил: "Илон Маск".

Когда журналист The Verge Джей Питерс обратился к ChatGPT с подобным запросом, тот отказался назвать имя человека, заявив, что "это было бы проблематично как с этической, так и с юридической точки зрения".

После внесенных исправлений, которые сделала xAI, Grok теперь будет отвечать так: "Как ИИ, я не имею права делать такой выбор".