Исследование MIT показало, что ChatGPT и Claude могут ослаблять критическое мышление

Чат-боты на основе искусственного интеллекта всё чаще используются для проверки информации и поиска ответов. Однако новое исследование показало, что такая помощь может иметь долгосрочные последствия для способности людей к критическому мышлению.

Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) пришли к выводу, что чрезмерная зависимость от чат--ботов типа ChatGPT и Claude может постепенно ухудшать навыки критического мышления и способность самостоятельно распознавать дезинформацию. Об этом пишет The Guardian.

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Работа, опубликованная в апреле 2026 года, стала очередным исследованием, поднимающим вопрос о влиянии искусственного интеллекта на когнитивные способности человека. Особое внимание авторы уделили тому, как использование AI-систем меняет поведение людей при оценке достоверности информации в интернете.

На фоне стремительного распространения генеративного ИИ, способного создавать реалистичные изображения, видео и тексты, проблема выявления фейков становится всё более актуальной. Сам искусственный интеллект уже используется как инструмент борьбы с дезинформацией, но, как показало исследование, такая помощь может иметь и обратную сторону.

Как проходил эксперимент?

В исследовании приняли участие 67 человек, за которыми ученые наблюдали в течение четырех недель.

Участникам показывали пары новостных заголовков и изображений и просили определить, какие из них настоящие, а какие — сфальсифицированные. Часть заданий они выполняли самостоятельно, а при решении других могли пользоваться специальным AI-помощником на базе GPT-4o, интегрированным с поиском Google.

Чат-бот не просто давал готовый ответ, а иногда подсказывал, на какие детали стоит обратить внимание. Например, в одном из случаев система рекомендовала внимательнее присмотреться к полицейскому жетону на фотографии, что помогло выявить подделку.

Учёных интересовали два аспекта: насколько эффективно ИИ помогает принимать правильные решения и как со временем меняются собственные навыки пользователей.

ИИ повышает точность, но ослабляет самостоятельность

Результаты оказались неоднозначными.

При использовании чат-бота участники значительно чаще правильно определяли ложный контент. Вероятность принятия правильного решения возрастала на 21%.

Однако когда людям предлагали новые задания без помощи ИИ, ситуация менялась. К четвертой неделе эксперимента их результаты ухудшились на 15,3% по сравнению с исходными показателями.

Авторы исследования отмечают:

"Эти результаты свидетельствуют о том, что, хотя ИИ может помогать в краткосрочной перспективе, в конечном итоге он может ухудшать долгосрочные способности к выявлению дезинформации".

Соавтор исследования, аспирантка MIT Анку Рани, подчеркнула:

"Когда мы взаимодействуем с искусственным интеллектом, нам кажется, что мы становимся лучше в выполнении определенных задач. Но уже существует достаточно исследований, которые показывают, что это не всегда так".

Почему возникает такая зависимость?

По мнению исследователей, проблема частично связана со способом взаимодействия между человеком и ИИ.

Многие пользователи воспринимают ответы чат-ботов как авторитетные из-за их уверенной манеры изложения. В результате они всё реже проверяют аргументы самостоятельно и начинают полагаться на готовые выводы.

В отчете отмечается, что участники, которые использовали более директивные системы, часто "просто соглашались с системой, потому что она звучала компетентно".

Особенно показательным оказался тот факт, что примерно четверть участников были убеждены, будто их навыки распознавания фейков улучшаются, хотя фактические результаты демонстрировали обратное.

Авторы напоминают, что технологии не впервые меняют человеческие навыки. Например, широкое использование калькуляторов снизило потребность в устных вычислениях, а GPS-навигаторы повлияли на способность ориентироваться на местности без подсказок.

Аналогичные результаты показало и исследование, опубликованное в журнале The Lancet в 2025 году. Оно выявило, что врачи, регулярно использовавшие AI-системы для классификации онкологических заболеваний, со временем начинали хуже выполнять такие задачи без посторонней помощи.

Кроме того, нейробиологи предупреждают, что постоянное перекладывание умственных задач на искусственный интеллект может негативно влиять на когнитивную активность мозга.

Как сделать ИИ полезным для мышления?

Исследователи подчеркивают, что проблема заключается не столько в самом искусственном интеллекте, сколько в том, как он взаимодействует с пользователем.

Согласно результатам исследования, наибольшую пользу приносят системы, которые не дают готовых ответов, а задают уточняющие вопросы и побуждают человека самостоятельно анализировать информацию.

Именно такой подход помогает поддерживать навыки критического мышления, а не заменять их. Авторы также отмечают, что исследование имеет определенные ограничения. В нём участвовали преимущественно жители США и Великобритании, поэтому в будущих исследованиях необходимо проверить, наблюдается ли аналогичный эффект в других странах и системах образования. Кроме того, четырёхнедельный период наблюдения не позволяет оценить долгосрочные последствия многолетнего использования ИИ.

Впрочем, ученые считают полученные результаты особенно важными для сферы образования, где инструменты искусственного интеллекта используются все активнее.

"По мере того как искусственный интеллект становится всё более совершенным, чрезвычайно важно обеспечить, чтобы эти инструменты развивали критическое мышление, а не формировали когнитивную зависимость. Это необходимо для сохранения устойчивости общества к дезинформации", — подытожили авторы исследования.