Искусственный интеллект уже сегодня трансформирует многие отрасли – от медицины до городского планирования. Юлия Штукатурова, руководитель европейского региона GlobalLogic, отмечает, что эти технологии не вытеснят человека, а помогут ему работать эффективнее. Рутинные задачи можно будет поручить алгоритмам, а люди сосредоточатся на творческих и сложных процессах. Об этом она рассказала в интервью 24 Каналу.

Как ИИ влияет на различные сферы жизни?

Одним из направлений, где потенциал ИИ уже ощутимый, является медицина. Современные системы анализируют большие массивы данных и могут подсказать врачам возможные диагнозы или варианты лечения. В отличие от терапевта, который обладает общими знаниями, или узкопрофильного специалиста, который сосредотачивается только на одной теме, искусственный интеллект может совместить оба подхода – видеть картину целостно и с деталями. Такой подход открывает новые возможности для открытий в медицине и поиска лекарств от сложных болезней.

Впрочем, влияние ИИ не ограничивается медициной. В GlobalLogic разрабатывают решения для так называемых "умных городов" (Smart City), где цифровые технологии помогают оптимизировать жизнь жителей. Среди примеров – системы для эффективного использования энергии, управление светофорами, умные парковки, а также решения для электротранспорта.

Одним из ключевых инструментов этой трансформации является "Digital Twin" – цифровой двойник объекта. Это виртуальная модель, точно отображающая работу больницы, аэропорта, завода или даже всего города. Такие двойники позволяют отслеживать реальные процессы и быстро вносить изменения, а также моделировать сценарии будущего. Например, система может просчитать, как увеличение населения города повлияет на потребности в дорогах, энергетике или инфраструктуре.

По словам Штукатуровой, GlobalLogic имеет опыт создания подобных решений для компаний, которые используют роботизированные склады. Цель таких технологий – повысить эффективность процессов и обеспечить возможность масштабирования.

В рамках новой программы, реализованной при поддержке Министерства цифровой трансформации и Министерства образования и науки Украины, студенты в возрасте от 18 лет смогут на целый год получить бесплатную подписку на бесплатную подписку на пакет инструментов Google AI. Это предложение призвано предоставить молодым специалистам доступ к мощным технологиям, которые помогут им стать более конкурентоспособными на рынке труда будущего.

В бесплатный пакет входит ряд сервисов: Gemini 2.5 Pro. Это последняя версия чат-бота с неограниченными возможностями, которая помогает решать сложные учебные задачи, писать эссе и анализировать изображения. Deep Research. Мощный инструмент для глубокого анализа и структурирования данных из сотен источников. Он способен самостоятельно создавать структурированные отчеты, что значительно экономит время при написании курсовых или научных работ. И прочее.