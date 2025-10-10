Штучний інтелект уже сьогодні трансформує чимало галузей – від медицини до міського планування. Юлія Штукатурова, керівниця європейського регіону GlobalLogic, наголошує, що ці технології не витіснять людину, а допоможуть їй працювати ефективніше. Рутинні завдання можна буде доручити алгоритмам, а люди зосередяться на творчих і складних процесах. Про це вона розповіла в інтервʼю 24 Каналу.

Як ШІ впливає на різні сфери життя?

Одним із напрямків, де потенціал ШІ уже відчутний, є медицина. Сучасні системи аналізують великі масиви даних і можуть підказати лікарям можливі діагнози чи варіанти лікування. На відміну від терапевта, який володіє загальними знаннями, або вузькопрофільного спеціаліста, який зосереджується лише на одній темі, штучний інтелект може поєднати обидва підходи – бачити картину цілісно та з деталями. Такий підхід відкриває нові можливості для відкриттів у медицині та пошуку ліків від складних хвороб.

Втім, вплив ШІ не обмежується медициною. У GlobalLogic розробляють рішення для так званих "розумних міст" (Smart City), де цифрові технології допомагають оптимізувати життя мешканців. Серед прикладів – системи для ефективного використання енергії, керування світлофорами, розумні парковки, а також рішення для електротранспорту.

Одним із ключових інструментів цієї трансформації є "Digital Twin" – цифровий двійник об’єкта. Це віртуальна модель, що точно відображає роботу лікарні, аеропорту, заводу або навіть усього міста. Такі двійники дозволяють відстежувати реальні процеси та швидко вносити зміни, а також моделювати сценарії майбутнього. Наприклад, система може прорахувати, як збільшення населення міста вплине на потреби в дорогах, енергетиці чи інфраструктурі.

За словами Штукатурової, GlobalLogic має досвід створення подібних рішень для компаній, які використовують роботизовані склади. Мета таких технологій – підвищити ефективність процесів і забезпечити можливість масштабування.

У рамках нової програми, реалізованої за підтримки Міністерства цифрової трансформації та Міністерства освіти і науки України, студенти віком від 18 років зможуть на цілий рік отримати безоплатну підписку на пакет інструментів Google AI. Ця пропозиція покликана надати молодим фахівцям доступ до потужних технологій, які допоможуть їм стати більш конкурентоспроможними на ринку праці майбутнього.

До безплатного пакету входить низка сервісів: Gemini 2.5 Pro. Це остання версія чат-бота з необмеженими можливостями, яка допомагає розв'язувати складні навчальні завдання, писати есе та аналізувати зображення. Deep Research. Потужний інструмент для глибокого аналізу та структурування даних із сотень джерел. Він здатний самостійно створювати структуровані звіти, що значно економить час під час написання курсових чи наукових робіт. Та інше.