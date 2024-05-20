Американский миллиардер уверен, что ИИ будущего будет убивать невинных людей

Палмер Лаки, один из миллиардеров из списка Forbes, заявил, что системы искусственного интеллекта будут убивать невинных людей в войнах будущего. Технологический магнат поговорил с журналистами о своем видении этой технологии и важности информирования людей о случаях, в которых американские военные разворачивают системы искусственного интеллекта.

Убийственный ИИ

Палмер Лаки, состояние которого по версии Forbes составляет около 2,3 миллиарда долларов, знает, о чем говорит, по крайней мере, когда речь идет о будущих технологических аспектах войны. Он является основателем компании Oculus, производящей гарнитуры виртуальной реальности, и был вытеснен из нее после того, как ее купила компания Meta. По данным Wall Street Journal, Лаки был уволен из Meta из-за пожертвований в 2016 году в пользу коалиционного избирательного штаба, связанного с бывшим президентом США Дональдом Трампом.

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Сейчас он руководит компанией по производству оружия Anduril, которая имеет миллиардные контракты с Министерством обороны США, поэтому вовлечен в процесс интеграции ИИ в оружие, в частности беспилотные технологии.

Будут люди, которых [случайно] убьет искусственный интеллект, и которые не должны были умереть. Это неизбежно, если искусственный интеллект станет основной частью способа ведения войн,

– сказал Палмер Лаки.

Он также говорит, что человечеству следует убедиться, что живые люди несут за это ответственность, потому что "это единственное, что может подтолкнуть нас к лучшим решениям и меньшему количеству непреднамеренных смертей, меньшему количеству жертв среди гражданского населения".

Но есть и плюсы

Хотя Лаки признает потенциальную опасность ИИ, он утверждает, что эта технология может преодолеть существующие проблемы, которые, возможно, являются даже более смертоносными для невинных людей, чем будет будущий ИИ. "Я не хочу, чтобы ИИ делал эти вещи, но во многих случаях существующие технологии гораздо хуже", – сказал он.

Компания Anduril уже широко известна на рынке вооружений. Не так давно она прогремела в новостях благодаря особому многоразовому дрону Roadrunner с вертикальной посадкой. Он еще не введен в эксплуатацию, но если все испытания будут успешными, то он сможет доставлять снаряды, а потом возвращаться на базу за следующим.

Дрон Roadrunner: видео

Anduril производит различные типы дронов, в частности камикадзе и разведывательные. Известно, что беспилотники Altius-600, предназначены для разведки, она поставляет Украине.

Понятно, что учитывая то, как быстро меняются методы ведения современной войны, компания ищет способы сочетания БПЛА и искусственного интеллекта. Он, как ожидается сможет принимать самостоятельные решения о целях, которые будет обнаруживать по определенным признакам. Кроме того, в условиях работы вражеского РЭБ сможет находить заранее заданную цель. Однако экспертов беспокоит, что такая технология может выйти из-под контроля, начав убивать своих или гражданских.