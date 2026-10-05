Цифровой конвейер пропаганды

Специалисты музыкальных каталогов фиксируют разнообразный репертуар: от сентиментальных баллад до тяжелого трэш-метала. Эти композиции активно распространяются на самых популярных мировых стриминговых платформах, среди которых Spotify, Apple Music, YouTube и Deezer. Большинство из них созданы с помощью американских нейросетей, пишет The New York Times.

Украинская некоммерческая организация Terrecon исследовала этот феномен и каталогизировала 981 песню, сгенерированную российской военной пропагандой. Большинство этих треков появилось после 2024 года, когда на рынке появились популярные генераторы Suno и Udio. Также исследователи протестировали американский сервис Google Flow Music и сингапурскую платформу Mureka.

Для создания настоящей песни с авторами и полноценной записью требуется много ресурсов, а с помощью генераторов искусственного интеллекта это делать значительно проще, быстрее и дешевле,

– прокомментировала соосновательница организации Terrecon Дарья Вербицкая.

От рок-оды до романтизации оккупантов

Сгенерированные песни в основном оправдывают вторжение 2022 года, описывают фронт как ад и содержат оскорбительные высказывания в адрес украинцев. Одним из самых известных треков стала рок-ода артиллерийским системам "Краснополь" и "Гвоздика". Она набрала более 2 миллионов просмотров на YouTube за 2 года. Произведение опубликовал пользователь Сергей Васейкин из поселка под Тюменью. Другая популярная композиция "Дочь солдата" романтизирует жертвы оккупантов.

Кремль активно способствует распространению такого контента. Недавно представитель московского Института развития интернета заявил о поддержке более 350 художественных проектов, посвященных войне.

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Проблема модерации и симуляция патриотизма

Платформы сталкиваются с трудностями из-за несовершенной модерации. Алгоритмы реагируют только на отдельные запрещенные слова, а не на общий смысл или призыв к насилию. В сентябре 2026 года Spotify ввел маркировку для сгенерированной музыки и перестал ее рекомендовать.

Эксперты отмечают, что хотя сгенерированные треки являются лишь "искусственным симулятором военной песни", они формируют опасный массовый фон в соцсетях.