Цифровий конвеєр пропаганди

Спеціалісти музичних каталогів фіксують різний репертуар: від сентиментальних балад до важкого треш-металу. Ці композиції активно поширюють на найпопулярніших світових стримінгових майданчиках, серед яких Spotify, Apple Music, YouTube та Deezer. Більшість із них створили за допомогою американських нейромереж, пише The New York Times.

Українська неприбуткова організація Terrecon дослідила цей феномен і каталогізувала 981 пісню зі згенерованою росією воєнною пропагандою. Більшість цих треків виникла після 2024 року, коли на ринку з'явилися популярні генератори Suno та Udio. Також дослідники протестували американський сервіс Google Flow Music і сінгапурську платформу Mureka.

Для створення справжньої пісні з авторами та повноцінним записом потрібно багато ресурсів, а через генератори штучного інтелекту це робити значно простіше, швидше та дешевше,

– прокоментувала співзасновниця організації Terrecon Дар'я Вербицька.

Від рок-оди до романтизації окупантів

Згенеровані пісні здебільшого виправдовують вторгнення 2022 року, описують фронт як пекло та містять образливі висловлювання на адресу українців. Одним із найвідоміших треків стала рок-ода артилерійським системам "Краснополь" і "Гвоздика". Вона зібрала понад 2 мільйони переглядів на YouTube за 2 роки. Твір оприлюднив користувач Сергій Васєйкін із селища біля Тюмені. Інша поширена композиція "Донька солдата" романтизує жертви окупантів.

Кремль активно сприяє такому контенту. Нещодавно представник московського Інституту розвитку інтернету заявив про підтримку понад 350 мистецьких проєктів про війну.

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Проблема модерації та симуляція патріотизму

Платформи стикаються із труднощами через недосконалу модерацію. Алгоритми реагують лише на окремі заборонені слова, а не на загальний зміст чи заклик до насильства. У вересні 2026 року Spotify запровадив маркування для згенерованої музики та припинив її рекомендувати.

Фахівці наголошують, що хоча згенеровані треки є лише "штучним симулятором воєнної пісні", проте вони формують небезпечний масовий фон у соцмережах.