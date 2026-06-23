В ДТЭК доверит часть работы искусственному интеллекту: что изменится для клиентов

Украинская энергетика всё активнее внедряет искусственный интеллект в свою работу. Один из крупнейших операторов электросетей страны запускает новую структуру, призванную ускорить внедрение цифровых сервисов и автоматизацию работы с клиентами.

Новое подразделение поможет внедрять искусственный интеллект для автоматизации обслуживания более 5 миллионов клиентов и оптимизации работы электросетей. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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Зачем энергетикам искусственный интеллект?

Вновь созданный Офис цифровой трансформации будет действовать в качестве консультативного органа. Его главная цель – помогать операторам систем распределения (ОСР) разрабатывать инновационные проекты, внедрять AI-решения и масштабировать наиболее успешные цифровые продукты.

Какие технологии внедряет ДТЭК?

Сейчас специалисты компании активно работают над тремя ключевыми направлениями:

AI Assistant – умные помощники для поддержки клиентов и сотрудников;

– умные помощники для поддержки клиентов и сотрудников; AI Recognition – системы автоматического распознавания данных;

– системы автоматического распознавания данных; AI Prediction – прогнозирование нагрузок и глубокая аналитика.

РСЕ уже имеют значительный портфель цифровых проектов, и мы видим большой потенциал использования искусственного интеллекта,

– отметил директор по взаимодействию с клиентами "ДТЭК Сети" Руслан Волинец.

По его словам, новая структура позволит значительно быстрее внедрять инновации.

Голосовые боты и распознавание показаний счетчиков: что изменится для потребителей?

Среди первых пилотных проектов компании – запуск AI Voice Bot. Благодаря этому решению клиенты смогут передавать показания счетчиков и узнавать об отключениях света без ожидания на линии. Проект планируется протестировать до конца 2026 года.

Параллельно разрабатывается решение для автоматического распознавания показаний счетчиков по фотографиям. Клиенты смогут быстро и безошибочно передавать данные через цифровые каналы, а специалисты будут получать уже проверенную информацию для расчетов.

Также внутренний ИИ-ассистент объединит данные из ИТ-систем и баз знаний в едином интерфейсе. Это позволит операторам контакт-центров значительно быстрее консультировать потребителей.

Европейский опыт: как ИИ работает в ЕС?

Созданию Офиса цифровой трансформации предшествовала презентация масштабной стратегии развития решений на базе ИИ от "ДТЭК Сети" на европейском уровне. В начале июня 2026 года компания представила свои наработки в ходе специализированного воркшопа европейской ассоциации операторов систем распределения E.DSO.

Интересный факт! Рабочую группу по расширению прав и возможностей потребителей (Customer Empowerment WG) при E.DSO возглавляет именно представитель Украины – директор по взаимодействию с клиентами "ДТЭК Сети" Руслан Волинец. В обсуждении украинских и европейских кейсов принимали участие представители Еврокомиссии и ведущих энергокомпаний Европы, в частности E.ON (Германия), UFD (Испания), ESO (Литва) и E-REDES (Португалия).

По данным ассоциации E.DSO, интеграция искусственного интеллекта в энергетику является общеевропейским трендом:

85 % европейских операторов систем распределения уже реализуют проекты в области ИИ;

европейских операторов систем распределения уже реализуют проекты в области ИИ; 100% компаний используют искусственный интеллект хотя бы частично в своей деятельности.

Опыт европейских коллег и наработки ДТЭК показывают, что наибольший эффект ИИ приносит в сферах с большим объемом рутинных операций.

Это автоматическое информирование об отключениях, обработка наиболее критических и частых вопросов, быстрая обработка обращений, передача показаний счетчиков, а также прогнозирование нагрузки на сети и снижение потерь электроэнергии.

Насколько это масштабно и как это поможет ДТЭК?

Внедрение этих технологий имеет огромное значение, ведь "ДТЭК Сети" распределяет электроэнергию в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях. На сегодняшний день компания обслуживает 5,1 миллиона домохозяйств и 150 тысяч предприятий.

Интеграция искусственного интеллекта может помочь автоматизировать рутинные задачи, точнее прогнозировать нагрузку и быстрее обслуживать миллионы клиентов, что должно сделать украинскую энергосистему более гибкой и устойчивой.