В ДТЭК доверит часть работы искусственному интеллекту: что изменится для клиентов
Украинская энергетика всё активнее внедряет искусственный интеллект в свою работу. Один из крупнейших операторов электросетей страны запускает новую структуру, призванную ускорить внедрение цифровых сервисов и автоматизацию работы с клиентами.
Новое подразделение поможет внедрять искусственный интеллект для автоматизации обслуживания более 5 миллионов клиентов и оптимизации работы электросетей. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
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Зачем энергетикам искусственный интеллект?
Вновь созданный Офис цифровой трансформации будет действовать в качестве консультативного органа. Его главная цель – помогать операторам систем распределения (ОСР) разрабатывать инновационные проекты, внедрять AI-решения и масштабировать наиболее успешные цифровые продукты.
Какие технологии внедряет ДТЭК?
Сейчас специалисты компании активно работают над тремя ключевыми направлениями:
- AI Assistant – умные помощники для поддержки клиентов и сотрудников;
- AI Recognition – системы автоматического распознавания данных;
- AI Prediction – прогнозирование нагрузок и глубокая аналитика.
РСЕ уже имеют значительный портфель цифровых проектов, и мы видим большой потенциал использования искусственного интеллекта,
– отметил директор по взаимодействию с клиентами "ДТЭК Сети" Руслан Волинец.
По его словам, новая структура позволит значительно быстрее внедрять инновации.
Голосовые боты и распознавание показаний счетчиков: что изменится для потребителей?
Среди первых пилотных проектов компании – запуск AI Voice Bot. Благодаря этому решению клиенты смогут передавать показания счетчиков и узнавать об отключениях света без ожидания на линии. Проект планируется протестировать до конца 2026 года.
Параллельно разрабатывается решение для автоматического распознавания показаний счетчиков по фотографиям. Клиенты смогут быстро и безошибочно передавать данные через цифровые каналы, а специалисты будут получать уже проверенную информацию для расчетов.
Также внутренний ИИ-ассистент объединит данные из ИТ-систем и баз знаний в едином интерфейсе. Это позволит операторам контакт-центров значительно быстрее консультировать потребителей.
Европейский опыт: как ИИ работает в ЕС?
Созданию Офиса цифровой трансформации предшествовала презентация масштабной стратегии развития решений на базе ИИ от "ДТЭК Сети" на европейском уровне. В начале июня 2026 года компания представила свои наработки в ходе специализированного воркшопа европейской ассоциации операторов систем распределения E.DSO.
Интересный факт! Рабочую группу по расширению прав и возможностей потребителей (Customer Empowerment WG) при E.DSO возглавляет именно представитель Украины – директор по взаимодействию с клиентами "ДТЭК Сети" Руслан Волинец. В обсуждении украинских и европейских кейсов принимали участие представители Еврокомиссии и ведущих энергокомпаний Европы, в частности E.ON (Германия), UFD (Испания), ESO (Литва) и E-REDES (Португалия).
По данным ассоциации E.DSO, интеграция искусственного интеллекта в энергетику является общеевропейским трендом:
- 85 % европейских операторов систем распределения уже реализуют проекты в области ИИ;
- 100% компаний используют искусственный интеллект хотя бы частично в своей деятельности.
Опыт европейских коллег и наработки ДТЭК показывают, что наибольший эффект ИИ приносит в сферах с большим объемом рутинных операций.
Это автоматическое информирование об отключениях, обработка наиболее критических и частых вопросов, быстрая обработка обращений, передача показаний счетчиков, а также прогнозирование нагрузки на сети и снижение потерь электроэнергии.
Насколько это масштабно и как это поможет ДТЭК?
Внедрение этих технологий имеет огромное значение, ведь "ДТЭК Сети" распределяет электроэнергию в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях. На сегодняшний день компания обслуживает 5,1 миллиона домохозяйств и 150 тысяч предприятий.
Интеграция искусственного интеллекта может помочь автоматизировать рутинные задачи, точнее прогнозировать нагрузку и быстрее обслуживать миллионы клиентов, что должно сделать украинскую энергосистему более гибкой и устойчивой.