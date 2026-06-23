Новий підрозділ допоможе впроваджувати штучний інтелект, щоб автоматизувати обслуговування понад 5 мільйонів клієнтів та оптимізувати роботу електромереж. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Навіщо енергетикам штучний інтелект?

Новостворений Офіс цифрової трансформації діятиме як дорадчий орган. Його головна мета – допомагати операторам систем розподілу (ОСР) розробляти інноваційні проєкти, впроваджувати AI-рішення та масштабувати найуспішніші цифрові продукти.

Які технології впроваджує ДТЕК?

Зараз фахівці компанії активно працюють над трьома ключовими напрямами:

AI Assistant – розумні асистенти для підтримки клієнтів та працівників;

– розумні асистенти для підтримки клієнтів та працівників; AI Recognition – системи автоматичного розпізнавання даних;

– системи автоматичного розпізнавання даних; AI Prediction – прогнозування навантажень та глибока аналітика.

ОСР вже мають значний портфель цифрових проєктів, і ми бачимо великий потенціал використання штучного інтелекту,

– зазначив директор із взаємодії з клієнтами "ДТЕК Мережі" Руслан Волинець.

За його словами, нова структура дозволить значно швидше впроваджувати інновації.

Голосові боти та розпізнавання лічильників: що зміниться для споживачів?

Серед перших пілотних проєктів компанії – запуск AI Voice Bot. Завдяки цьому рішенню клієнти зможуть передавати покази лічильників та дізнаватися про відключення світла без очікування на лінії. Проєкт планують протестувати до кінця 2026 року.

Паралельно розробляють рішення для автоматичного розпізнавання показів лічильників за фотографіями. Клієнти зможуть швидко й безпомилково передавати дані через цифрові канали, а фахівці отримуватимуть уже перевірену інформацію для розрахунків.

Також внутрішній АІ-асистент об'єднає дані з ІТ-систем та баз знань в єдиному інтерфейсі. Це дозволить операторам контакт-центрів значно швидше консультувати споживачів.

Європейський досвід: як ШІ працює в ЄС?

Створенню Офісу цифрової трансформації передувала презентація масштабної стратегії розвитку ШІ-рішень від "ДТЕК Мережі" на європейському рівні. На початку червня 2026 року компанія представила свої напрацювання під час спеціалізованого воркшопу європейської асоціації операторів систем розподілу E.DSO.

Цікавий факт! Робочу групу з розширення прав та можливостей споживачів (Customer Empowerment WG) при E.DSO очолює саме представник України – директор із взаємодії з клієнтами "ДТЕК Мережі" Руслан Волинець. У обговоренні українських та європейських кейсів брали участь представники Єврокомісії та провідних енергокомпаній Європи, зокрема E.ON (Німеччина), UFD (Іспанія), ESO (Литва) та E-REDES (Португалія).

За даними асоціації E.DSO, інтеграція штучного інтелекту в енергетику є загальноєвропейським трендом:

85% європейських операторів систем розподілу вже реалізують ШІ-проєкти;

європейських операторів систем розподілу вже реалізують ШІ-проєкти; 100% компаній використовують штучний інтелект хоча б частково у своїй діяльності.

Досвід європейських колег та напрацювання ДТЕК показують, що найбільший ефект ШІ приносить у сферах із великим обсягом рутинних операцій.

Це автоматичне інформування про відключення, обробка найбільш критичних і частих питань, швидке опрацювання звернень, передача показів лічильників, а також прогнозування навантаження на мережі та зниження втрат електроенергії.

Наскільки це масштабно і як це допоможе ДТЕК?

Впровадження цих технологій має величезне значення, адже "ДТЕК Мережі" розподіляє електроенергію в Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. На сьогодні компанія обслуговує 5,1 мільйона домогосподарств та 150 тисяч підприємств.

Інтеграція штучного інтелекту може допомогти автоматизувати рутину, точніше прогнозувати навантаження та швидше обслуговувати мільйони клієнтів, що повинно зробити українську енергосистему більш гнучкою та стійкою.