Безопасность в работе с ИИ: рекомендации для юристов от Минцифры
- Минцифры разработало рекомендации для юристов по безопасному использованию ИИ, включая указания на официальные источники и защиту персональных данных.
- Юристам советуют проверять документы, созданные ИИ, и формулировать контраргументы, поскольку ответственность за их использование лежит на специалистах.
- Более 40 ИИ-инструментов помогают в юридической работе, что требует от юристов новых навыков, таких как критическое мышление и контроль качества.
ИИ все активнее меняет юридическую отрасль, открывая новые возможности для автоматизации привычных задач. Однако вместе с этим возникают новые вызовы по защите данных, достоверности информации и профессиональной ответственности.
Чтобы минимизировать риски, Минцифры сформировало рекомендации для работников права, информирует 24 Канал.
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В частности, следует всегда просить ИИ указывать на официальные источники и документы, которые он анализирует, и в случае привлечения ИИ к делу – информировать клиента и, при необходимости, закреплять это договоренностью.
Перед введением персональных данных в систему данные следует обезличивать, а использовать желательно только корпоративные или защищенные версии таких инструментов.
Также целесообразно проверять документы, которые создает искусственный интеллект, запрашивать систему найти в них ошибки или сформулировать контраргументы для выявления слабых сторон.
Важно! Ответственность за любой юридический совет или документ, подготовленный с привлечением искусственного интеллекта, всегда лежит на специалисте.
По подсчетам экспертов, сейчас уже более 40 современных ИИ-инструментов могут помочь в юридической работеот различных чат-ботов, которые генерируют тексты и анализируют судебную практику, до специализированного софта для проверки на плагиат или создания промптов. Такой прогресс требует от юристов новых подходов – в частности навыков работы с запросами, критического мышления и строгого контроля качества результатов.
Советы по безопасному и осознанному использованию ИИ для юристов можно найти здесь. Их разрабатывали совместно эксперты Минцифры, Министерства юстиции, Государственной судебной администрации, профильных ассоциаций, университетов и проекта UK DIGIT.
В рекомендациях содержатся поэтапные указания по выбору надежных инструментов, опровержение распространенных мифов об AI в праве, а также примеры эффективных запросов.