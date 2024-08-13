Искусственный интеллект будет управлять трафиком в одном из американских городов

Искусственный интеллект прокрался во многие сферы повседневной жизни – образование, науку, медицину, нашу работу и досуг, программирование и другие. Его также пробуют использовать для оптимизации тех или иных процессов. Одним из таких является дорожный трафик, где эта технология ранее уже показывала себя очень хорошо, уменьшая пробки. То же самое уже делает Бостон, город в США, и, похоже, результаты здесь еще лучше.

Как это работает

Как сообщает местная радиостанция, проект под названием "Зеленый свет" реализует Google. Согласно замыслу, в результате город сможет уменьшить выбросы вредных веществ в атмосферу путем улучшения движения через перекрестки. Бот Google моделирует трафик и передает рекомендации городским инженерам. Последние уже внесли изменения в работу светофоров на четырех перекрестках.

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Как заявил город, на двух таких перекрестках интенсивность движения сократилась более чем на 50% .

. Статистики по выбросам пока нет, но известно, что другие города по всему миру, которые используют проект "Зеленый свет", в среднем сократили выбросы на 10%.

Суть такой оптимизации заключается в том, чтобы рассчитать время в пути между светофорами, количество автомобилей, наличие пешеходов, аварий, погодные условия и другие показатели, а затем подстроить скорость движения машин так, чтобы водители как можно меньше стояли на светофоре, или не задерживались там вообще. Таким образом сокращается время активности машин, уменьшаются выбросы парниковых газов, разгружаются дороги и уменьшается количество и продолжительность пробок.

Хотя по переписи населения в 2020 году Бостон не имел даже миллиона жителей (675 647 человек), местные постоянно жалуются на кошмарный трафик. Согласно исследованию, проведенным в начале этого года, дорожное движение в Бостоне является четвертым худшим в США и восьмым в мире. Поэтому использование ИИ может быть не таким уж и плохим вариантом для города.

24 Канал ранее уже писал об аналогичном опыте этого же проекта в Рио-де-Жанейро, Сиэтле, Гамбурге, Бангалоре, Хайфе, Будапеште, Калькутте, Абу-Даби, Гайдарабаде, Манчестере, Бали и Джакарте, что дало компании огромный набор разнообразных условий для анализа. Google удалось сократить время ожидания на светофорах на 30 процентов. Все, что требовалось от водителей, – это следить за приложением "Google Карты", куда поступали указания от искусственного интеллекта.