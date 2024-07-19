Детали

Исследователи из Университета Эдит Коуэн в Западной Австралии представили проект камеры на конференции по компьютерному зрению. Они говорят, что хотя технология и далека от совершенства с точки зрения точности, но она является многообещающей для предотвращения аварий, вызванных алкогольным опьянением, в будущем.

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Это не только принесет пользу транспортным средствам, оснащенным системами мониторинга водителя и технологиями отслеживания взгляда, но также может распространиться на смартфоны, что сделает выявление алкогольного опьянения более эффективным,

– сказала докторантка Университета Эдит Коуэн и ведущий автор исследования Энсие Кештаран.

Исследователи собрали набор данных из видео, на которых 60 человек находятся на разных стадиях трезвости и алкогольного опьянения. Затем они научили алгоритм машинного обучения выявлять признаки алкогольного опьянения на этих видео.

Это замечательная концепция, однако низкая точность, очевидно, является главной проблемой:

Помехой также могут стать и другие случаи: сможет ли система, например, отличить пьяных водителей от людей с ограниченными возможностями?

Существует также деликатный вопрос конфиденциальности. Что происходит с данными, которые транспортные средства собирают с камер, фиксирующих водителей и пассажиров?

В конце концов, уже существует надежная технология, которая предотвращает попадание пьяных водителей в аварии: алкотестеры, что разблокируют зажигание в автомобилях только после того, как водитель пройдет проверку.

Вероятно, технология сможет достичь большей точности, если научится на большем количестве данных, как это обычно происходит в случае с речевыми моделями – чем больше информации вы им "скармливаете", тем лучше работают чат-боты, построенные на их основе, такие как ChatGPT, Gemini и Copilot. 60 человек – это слишком малая выборка, чтобы показать высокую точность. Поэтому можно предположить, что в дальнейшем команда увеличит количество учебных данных.

Технології стрімко йдуть вперед, а сьогодні практично неможливо знайти на ринку новий кросовер ціною менше мільйона гривень. Проте все ж є виключення: SUZUKI S-CROSS 2024 року коштує від 874 тисяч гривень та поєднує сучасні технології! При цьому це зовсім не “китаєць”, а сучасне авто японського бренду, зроблене в Європі!