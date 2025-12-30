Администрация Трампа хочет закрыть научный центр, от которого зависят космические миссии NASA

Белый дом объявил о планах демонтировать Национальный центр атмосферных исследований (NCAR) в Колорадо. Это решение может повлиять не только на климатическую науку, но и на способность США изучать космическую погоду и активность Солнца. Под угрозой оказались две важные гелиофизические миссии NASA.

Почему закрытие NCAR угрожает космическим исследованиям?

Директор Управления по вопросам бюджета Белого дома Расс Воут опубликовал заявление о намерениях администрации ликвидировать NCAR. Он назвал этот центр "одним из крупнейших источников климатического алармизма в стране". Это решение стало частью масштабной кампании администрации Трампа, который отрицает глобальное потепление, против климатической науки, которая также включает сокращение финансирования исследований и удаление данных с правительственных вебсайтов, пишет 24 Канал со ссылкой на Gizmodo.

NCAR был основан более 60 лет назад для изучения атмосферы, погоды и климата Земли. Однако центр также занимается исследованиями космической погоды, солнечной активности и ее влияния на магнитосферу нашей планеты. Именно на работе ученых NCAR базируются две будущие гелиофизические миссии NASA.

В начале декабря NASA выбрало для дальнейшего развития две миссии, направленные на изучение Солнца и солнечного ветра – потока заряженных частиц, которые излучает наша звезда.

Первую из них – Chromospheric Magnetism Explorer (CMEx) – возглавляет ученая NCAR Холли Гилберт. Миссия должна исследовать хромосферу – красноватый слой солнечной атмосферы. Цель проекта – понять происхождение солнечных вспышек и определить магнитные источники солнечного ветра.

Вторая миссия – Solar Transition Region Ultraviolet Explorer (STRUVE) – также управляется учеными NCAR. Ее запуск пока запланирован на 2029 год. Аппарат будет собирать данные о регионах Солнца, где накапливается энергия, питающая солнечные бури.

Что об этом думают ученые?

В NASA ранее отмечали, что реализация этих миссий позволит лучше прогнозировать солнечные события, способные повредить спутники, от которых зависит повседневная жизнь людей. Также это поможет защитить астронавтов вблизи Земли, на Луне или Марсе. Однако администрацию Трампа это, похоже, не волнует.

Ученый NCAR и главный исследователь миссии STRUVE Альфред де Вейн объяснил, что хромосфера играет ключевую роль в накоплении и высвобождении магнитной энергии. Ученые знают, что магнитное поле фотосферы соединяется с гелиосферой, но до сих пор не понимают, как оно проходит сквозь хромосферу. Миссия поможет выяснить, что происходит в этом промежуточном слое и как меняется магнитное поле перед вспышками.

Судьба NCAR пока неопределенная, поэтому непонятно, смогут ли запланированные космические аппараты изучать Солнце. Расс Воут заявил, что одобренные исследовательские проекты передадут другим организациям, но Управление по вопросам бюджета не объяснило, как именно принимаются такие решения.

Президент Американского астрономического общества (AAS) Дара Норман отметила, что исследования NCAR формируют понимание опасностей космической погоды, вызванных солнечными бурями, а также атмосферных свойств других планет в Солнечной системе и за ее пределами. Общество призвало Конгресс использовать свои надзорные полномочия и расследовать основания и процесс принятия решений Национального научного фонда по NCAR.

Американские законодатели поддержали законопроекты, направленные на отмену предложенных Белым домом сокращений научных исследований в NASA и других агентствах. До 30 января они должны принять бюджетные законопроекты, которые решат эту проблему.

Трамп и его сокращения

Напомним, ранее Трамп хотел закрыть NOAA, главное климатическое агентство, на которое ориентируется весь мир в вопросах погоды. Президент США даже предлагал перепрофилировать его таким образом, чтобы оно теперь популяризировало ископаемое топливо, в частности нефть, уголь и газ.

Пока что он ограничился увольнением 10% работников, что уже нанесло большой удар по возможностям агентства прогнозировать погоду и возможные катастрофы.