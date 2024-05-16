Ученые разработали инновационную батарею, которая сохраняет 80% емкости после 8000 циклов перезарядки

Прорыв в технологии аккумуляторов, сделанный учеными из Линчепингского университета в Швеции, может революционизировать доступ к электроэнергии в бедных регионах. Недавно разработанная батарея, состоящая из цинка и лигнина, предлагает экономически эффективное и экологически чистое решение для хранения энергии.

Ведущий исследователь Реверанс Криспин из Лаборатории органической электроники отмечает важность этой инновации для регионов, которые в значительной степени зависят от солнечной энергии.

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Несмотря на распространенность солнечных панелей в тропических странах, отсутствие накопителей энергии после захода солнца тормозит прогресс. Новая батарея имеет целью решить эту проблему, сохраняя избыток энергии в течение дня для дальнейшего использования.

Цинк-лигниновая батарея может похвастаться впечатляющим сроком службы:

Она способна выдержать более 8 000 циклов перезарядки , сохраняя при этом 80% своей емкости .

, сохраняя при этом . По плотности энергии она не уступает свинцово-кислотным аккумуляторам, но не наносит вред окружающей среде, связанной со свинцом.

Кроме того, она может поддерживать заряд до недели, превосходя возможности других типов аккумуляторов.

Чтобы преодолеть нестабильность, присущую цинковым батареям, ученые применили водно-полимерный электролит на основе полиакрилата калия. Эта инновация повышает стабильность батареи во время циклов зарядки и разрядки.

Кроме того, экономическая эффективность этой технологии делает ее убедительной альтернативой литий-ионным аккумуляторам, которые вызывают беспокойство с точки зрения безопасности и экологии.

Зияуддин Хан, соавтор исследования, вспоминает о недостатках литий-ионных батарей, в частности, их взрывоопасность и влияние на окружающую среду. Он утверждает, что новая батарея предлагает жизнеспособную альтернативу, особенно в тех случаях, когда плотность энергии не является первоочередной задачей.

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Когда мы увидим рабочую батарею?

Хотя нынешние прототипы являются малогабаритными, потенциал для масштабирования до размеров, сопоставимых с автомобильными аккумуляторами, является многообещающим. Финансирование шведских исследовательских фондов и правительственные инициативы способствовали развитию этой устойчивой технологии.