На дне Тихого океана нашли нечто похожее на дорогу из желтого кирпича

Экспедиция к северу от Гавайских островов сделала неожиданное открытие: на вершине подводного горного хребта, сформированного древними вулканами, нашли участок, вымощенный чем-то похожим на желтый кирпич, как всем известная дорога в историях о волшебной стране Оз.

Детали находки

Эту весьма интересную находку сделало исследовательское судно "Наутилус" во время обследования хребта Лилиуокалани, пролегающего в пределах Морского национального памятника Папаханаумокуакеа. Это одна из крупнейших морских природоохранных территорий в мире, больше всех национальных парков США вместе взятых, но люди исследовали лишь около 3 процентов ее территории, сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение, оставленное учеными под видео.

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Исследователи из Ocean Exploration Trust спустились более чем на 3 000 метров, чтобы изучить дно океана. Команда отмечает, что земля здесь выглядит как "запеченная корочка", которую можно было бы счистить. В какой-то момент они начинают делать именно это, пользуясь роборукой своего подводного аппарата. Наслоения породы оказываются довольно мягкими, хоть и выглядят как твердая вулканическая масса.

На одном из видеороликов экспедиции, опубликованном на YouTube, зафиксирован момент, когда исследователи, управлявшие глубоководным аппаратом, обнаруживают необычную находку, похожую на вымощенную дорогу из камней желтоватого цвета. Некоторые из этих отдельных камней имеют удивительно ровные грани, будто это действительно кирпич, который создали люди.

"Это дорога в Атлантиду", – восклицает исследователь по радио.

"Дорога из желтого кирпича?" – подхватывает другой голос.

Момент обнаружения "дороги": видео

На самом деле человек не причастен к этому явлению. Это давно застывшая вулканическая порода, расколотая таким образом, что выглядит похожей на кирпич.

Уникальные 90-градусные разломы, вероятно, связаны с нагревом и охлаждением от многочисленных извержений на этом запеченном краю,

– говорится в подписи к видео на YouTube.

Такой эффект обеспечили потоки гиалокластита, вулканической породы, образующейся при высокоэнергетических извержениях, когда много обломков горных пород оседают под водой.