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Изысканный храм был засыпан смесью бетона и битой керамики. Ученые предполагают, что это сделали после того, как иностранные торговцы покинули эту территорию. Первые результаты исследований опубликовали на страницах Кембриджского университета.

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Руины нашли у побережья Поццуоли, города в вулканическом регионе Кампи-Флегрей, примерно в 16 километрах к востоку от Неаполя. В римские времена город был известен под названием Путеоли и был большой гаванью, к которой причаливали корабли со всего римского мира, чтобы привезти товары на продажу, такие как зерно.

Вулканическая активность на протяжении веков значительно изменила береговую линию в Поццуоли, погрузив под воду и сохранив около двух километров складов римской эпохи и других построек, связанных с древним портовым районом. Артефакты, извлеченные из моря еще в 18 веке, указывали на то, что где-то здесь был похоронен храм, но никто точно не знал, где именно.

В 2023 году исследователи, которые составляли карту морского дна региона, обнаружили стены в римском стиле. Эти стены, размером примерно 10 на 5 метров, формировали две большие комнаты. Два алтаря из белого мрамора были прислонены к стене одной из этих комнат. Оба алтаря имели несколько прямоугольных углублений, в которых, предположительно, когда-то находились священные камни. В каждом из помещений также содержалась мраморная плита с латинской надписью "Dusari sacrum", что означает "посвящено Душари", главному богу древней набатейской религии.

Кажется, что мы имеем здание, посвященное набатейским богам, но с римской архитектурой и латинской надписью,

– говорит автор исследования Микеле Стефаниле, морской археолог из Южной высшей школы, учебного заведения в Неаполе.



Примеры алтарей и мраморных плит с надписями, найденных у побережья Поццуоли / Фото Микеле Стефаниле

Набатейское царство простиралось от северной Аравии до восточного Средиземноморья. В IV-II веках до нашей эры набатейцы контролировали растущую сеть торговли предметами роскоши, такими как благовония, золото, слоновая кость и духи, накопив огромные богатства к концу I века нашей эры. Огромная гробница, которую часто называют "Сокровищницей" в набатейской столице Петре, была построена примерно в то время. Все это не могло не привлечь внимание Рима, положив начало их упадку.

Вполне логично, что набатейцы были в Путеоли как сообщество торговцев, поскольку этот город был вторым по величине в римской Италии на то время, а также главным портом. Они пользовались своими преимуществами, неся по миру свои религиозные обряды. Ученые говорят, что совсем "не удивительно найти в Путеоли храм Душари".

После присоединения Набатеи к Римской империи в 106 году нашей эры контроль этой культуры над внутренней караванной торговлей в Аравии упал. Разрушение храма в Путеоли может отражать то неспокойное время. Археологи обнаружили, что он был целенаправленно похоронен во втором веке нашей эры.