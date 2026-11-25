Что делали стиральные машины на глубине 1,5 километра / Скриншот 24 Канала/NOAA
Исследователи из американского Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) искали на дне Мексиканского залива затонувший корабль, а нашли скопление стиральных машин, холодильников и морозильных камер.
Что делала бытовая техника на дне океана
Команда NOAA работала на глубине около 1,5 километра и проверяла неизвестный объект на снимке бокового сканирующего сонара автономного подводного аппарата. Изображение показывало обломки и более крупный объект, похожий на корпус судна. Хотя находка была сделана еще в 2017 году, видео с дистанционно управляемого аппарата (ROV) обнародовали только сейчас, пишет Daily Mail.
Когда аппарат приблизился, вместо обломков корабля на экране появились ряды бытовой техники, разбросанной по дну. Часть приборов утонула в иле, а на других поселились обитатели глубин.
Это немного сюрреалистично. Мы находимся на глубине 1,5 километра в глубоком море, и вот мы движемся сквозь поле морозильных камер, холодильников и стиральных машин. Вы думаете о глубоком море как о довольно нетронутом месте, но это напоминание о том, что это не так. Мы все равно оказываем влияние на эту совершенно чуждую нам территорию и ее экосистему
Один из исследователей даже пошутил, что режим отжима здесь вряд ли сработает, а технику стоит вернуть производителю и спросить о гарантии.
Откуда взялась техника?
В записи о погружении ученые объяснили, что вместо археологического памятника нашли грузовой контейнер длиной 12 метров. Один из его углов был разорван, поэтому груз высыпался наружу: стиральные машины, сушилки, морозильные камеры, посудомоечные машины и холодильники. Остальные приборы лежали рядом и дальше от контейнера, поэтому исследователи сначала приняли их за обломки.
Среди брендов встречались RCA и GE. Упаковки на технике нет, поэтому исследователи предполагают, что ее везли на переработку. По серийному номеру одной из машин ученые установили, что она была изготовлена до 2002 года, а возможно, еще в 1993-м. Следовательно, контейнер лежит на дне не более трех десятилетий.
Эксперты считают, что контейнер смыло за борт во время непогоды. Около 90 процентов мировых товаров перевозят именно таким образом. По данным Всемирного совета судоходства, в 2025 году в море было потеряно почти 1500 контейнеров из-за штормов, сильной волны и аварий.
Какую пользу приносит такая находка?
Техника будет разлагаться в глубинах океана сотни лет. Несмотря на это, исследователи считают находку полезной для биологов.
Для биологии очень поучительно, что мы можем датировать такие обломки. Это дает представление о возрасте фауны, обитающей на них, и о том, как быстро она растет
Контейнер порос мелкими колониальными организмами, а рыбы используют его в качестве укрытия. На одной из стиральных машин исследователи заметили глубоководный коралл.
Это единичный случай?
Нет. В прошлом году ученые обнаружили мусор в каньоне Калипсо глубиной 5112 метров в Средиземном море. Там насчитали 167 предметов из пластика, стекла, металла и бумаги, в частности пакеты, пищевые контейнеры, стаканчики, веревки, картонные упаковки, жестяные банки и бутылки.
Самую глубокую из известных на сегодняшний день находок, связанных с загрязнением окружающей среды человеком, зафиксировали в Марианской впадине на глубине 10 898 метров. Это полиэтиленовый пакет. Другой кусок пластика лежал более чем в 1000 километрах от ближайшего побережья.
База данных Японского агентства морских и земных наук и технологий (JAMSTEC) охватывает 5010 погружений и 3425 предметов мусора. Более 33 процентов из них составляет макропластик, 26 процентов – металл, 1,8 процента – резина, 1,7 процента – рыболовные снасти, 1,4 процента – стекло, 1,3 процента – ткань, бумага и древесина, а 35 процентов – прочие предметы. Одноразовые изделия составляют 89 процентов всего мусора. На глубине более 6000 метров доля макропластика возрастает до 52 процентов, а одноразового пластика – до 92 процентов. Глубоководные организмы были зафиксированы на 17 процентах снимков пластикового мусора.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Комментарии