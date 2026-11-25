Що робила побутова техніка на дні океану

Команда NOAA працювала на глибині близько 1,5 кілометра і перевіряла невідому ціль на знімку бічного сканувального сонара автономного підводного апарата. Зображення показувало уламки та більший об'єкт, схожий на корпус судна. Хоча знахідку зробили ще у 2017 році, відео з дистанційно керованого апарата (ROV) оприлюднили лише зараз, пише Daily Mail.

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Коли апарат наблизився, замість руїн корабля на екрані з'явилися ряди білої техніки, розкиданої по дну. Частина приладів заглибилася в осад, а на інших оселилися мешканці глибин.

Це трохи сюрреалістично. Ми на глибині 1,5 кілометра в глибокому морі, і ось ми рухаємося крізь поле морозильних камер, холодильників і пральних машин. Ви думаєте про глибоке море як про досить недоторкане місце, але це нагадування, що воно таким не є. Ми все одно впливаємо на цю дуже чужорідну територію та її екосистему– прокоментував один із членів екіпажу.

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Один із дослідників навіть пожартував, що режим віджимання тут навряд чи запрацює, а техніку варто повернути виробникові й запитати про гарантію.

Побутова техніка на дні океану / Фото NOAA

Побутова техніка на дні океану / Фото NOAA

Звідки взялася техніка?

У записі про занурення вчені пояснили, що замість археологічної пам'ятки знайшли вантажний контейнер завдовжки 12 метрів. Один його кут розірвало, тому назовні висипався вантаж: пральні машини, сушарки, морозильні камери, посудомийки та холодильники. Решта приладів лежала поруч і далі від контейнера, тому дослідники спершу сприйняли їх як уламки.

Побутова техніка на дні океану / Фото NOAA

Серед брендів траплялися RCA і GE. Упаковки на техніці немає, тому дослідники припускають, що її везли на переробку. За серійним номером однієї з машин вчені встановили, що її виготовили до 2002 року, а можливо, ще 1993-го. Отже, контейнер лежить на дні не більше трьох десятиліть.

Побутова техніка на дні океану / Фото NOAA

Експерти вважають, що контейнер змило за борт під час негоди. Близько 90 відсотків світових товарів перевозять саме так. За даними Всесвітньої ради судноплавства, у 2025 році в морі втратили майже 1500 контейнерів через шторми, сильне хвилювання та аварії.

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Побутова техніка на дні океану / Фото NOAA

Яку користь дає така знахідка?

Техніка розкладатиметься в глибинах океану сотні років. Попри це, дослідники вважають знахідку корисною для біологів.

Для біології дуже повчально, що ми можемо датувати такі уламки. Це дає уявлення про вік фауни, яка на них живе, і про те, як швидко вона росте– розповів один із членів команди.

Контейнер обріс дрібними колоніальними організмами, а риби використовують його як схованку. На одній із пральних машин дослідники помітили глибоководний корал.

Побутова техніка на дні океану / Фото NOAA

Побутова техніка на дні океану / Фото NOAA

Чи це поодинокий випадок?

Ні. Минулого року вчені виявили сміття в каньйоні Каліпсо глибиною 5112 метрів у Середземному морі. Там налічили 167 предметів із пластику, скла, металу та паперу, зокрема пакети, харчові контейнери, стаканчики, мотузки, картонні упаковки, бляшанки та пляшки.

Найглибше відоме сміття людського походження зафіксували в Маріанській западині на позначці 10 898 метрів. Це поліетиленовий пакет. Інший шматок пластику лежав більш ніж за 1000 кілометрів від найближчого узбережжя.

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База даних Японського агентства морських і земних наук і технологій (JAMSTEC) охоплює 5010 занурень і 3425 предметів сміття. Понад 33 відсотки з них становить макропластик, 26 відсотків – метал, 1,8 відсотка – гума, 1,7 відсотка – рибальське знаряддя, 1,4 відсотка – скло, 1,3 відсотка – тканина, папір і деревина, а 35 відсотків – інші предмети. Одноразові вироби становлять 89 відсотків усього сміття. Глибше за 6000 метрів частка макропластику зростає до 52 відсотків, а одноразового пластику – до 92 відсотків. Глибоководні організми трапилися на 17 відсотках знімків пластикового сміття.