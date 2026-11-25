Исследователи из американского Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) искали на дне Мексиканского залива затонувший корабль, а нашли скопление стиральных машин, холодильников и морозильных камер.

Что делала бытовая техника на дне океана

Команда NOAA работала на глубине около 1,5 километра и проверяла неизвестный объект на снимке бокового сканирующего сонара автономного подводного аппарата. Изображение показывало обломки и более крупный объект, похожий на корпус судна. Хотя находка была сделана еще в 2017 году, видео с дистанционно управляемого аппарата (ROV) обнародовали только сейчас, пишет Daily Mail.

Когда аппарат приблизился, вместо обломков корабля на экране появились ряды бытовой техники, разбросанной по дну. Часть приборов утонула в иле, а на других поселились обитатели глубин.

Это немного сюрреалистично. Мы находимся на глубине 1,5 километра в глубоком море, и вот мы движемся сквозь поле морозильных камер, холодильников и стиральных машин. Вы думаете о глубоком море как о довольно нетронутом месте, но это напоминание о том, что это не так. Мы все равно оказываем влияние на эту совершенно чуждую нам территорию и ее экосистему,

– прокомментировал один из членов экипажа.

Один из исследователей даже пошутил, что режим отжима здесь вряд ли сработает, а технику стоит вернуть производителю и спросить о гарантии.



Бытовая техника на дне океана / Фото NOAA



Бытовая техника на дне океана / Фото NOAA

Откуда взялась техника?

В записи о погружении ученые объяснили, что вместо археологического памятника нашли грузовой контейнер длиной 12 метров. Один из его углов был разорван, поэтому груз высыпался наружу: стиральные машины, сушилки, морозильные камеры, посудомоечные машины и холодильники. Остальные приборы лежали рядом и дальше от контейнера, поэтому исследователи сначала приняли их за обломки.



Бытовая техника на дне океана / Фото NOAA

Среди брендов встречались RCA и GE. Упаковки на технике нет, поэтому исследователи предполагают, что ее везли на переработку. По серийному номеру одной из машин ученые установили, что она была изготовлена до 2002 года, а возможно, еще в 1993-м. Следовательно, контейнер лежит на дне не более трех десятилетий.



Бытовая техника на дне океана / Фото NOAA

Эксперты считают, что контейнер смыло за борт во время непогоды. Около 90 процентов мировых товаров перевозят именно таким образом. По данным Всемирного совета судоходства, в 2025 году в море было потеряно почти 1500 контейнеров из-за штормов, сильной волны и аварий.



Бытовая техника на дне океана / Фото NOAA

Какую пользу приносит такая находка?

Техника будет разлагаться в глубинах океана сотни лет. Несмотря на это, исследователи считают находку полезной для биологов.

Для биологии очень поучительно, что мы можем датировать такие обломки. Это дает представление о возрасте фауны, обитающей на них, и о том, как быстро она растет,

– рассказал один из членов команды.

Контейнер порос мелкими колониальными организмами, а рыбы используют его в качестве укрытия. На одной из стиральных машин исследователи заметили глубоководный коралл.



Бытовая техника на дне океана / Фото NOAA



Бытовая техника на дне океана / Фото NOAA

Это единичный случай?

Нет. В прошлом году ученые обнаружили мусор в каньоне Калипсо глубиной 5112 метров в Средиземном море. Там насчитали 167 предметов из пластика, стекла, металла и бумаги, в частности пакеты, пищевые контейнеры, стаканчики, веревки, картонные упаковки, жестяные банки и бутылки.

Самую глубокую из известных на сегодняшний день находок, связанных с загрязнением окружающей среды человеком, зафиксировали в Марианской впадине на глубине 10 898 метров. Это полиэтиленовый пакет. Другой кусок пластика лежал более чем в 1000 километрах от ближайшего побережья.

База данных Японского агентства морских и земных наук и технологий (JAMSTEC) охватывает 5010 погружений и 3425 предметов мусора. Более 33 процентов из них составляет макропластик, 26 процентов – металл, 1,8 процента – резина, 1,7 процента – рыболовные снасти, 1,4 процента – стекло, 1,3 процента – ткань, бумага и древесина, а 35 процентов – прочие предметы. Одноразовые изделия составляют 89 процентов всего мусора. На глубине более 6000 метров доля макропластика возрастает до 52 процентов, а одноразового пластика – до 92 процентов. Глубоководные организмы были зафиксированы на 17 процентах снимков пластикового мусора.