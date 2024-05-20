Вы будете злиться, но новое приложение поможет вам сократить время, проведенное со смартфоном

Не можете избавиться от привычки чрезмерного использования смартфона? Исследователи нашли умный, но очень неприятный способ сократить высокое время пребывания у экрана.

Как это работает

Приложение InteractOut незаметно подменяет свайпы и нажатия на экране телефона, что постепенно становится все более и более неприятным, пока вы наконец не решите отложить свое устройство и заняться чем-то другим.

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В результате исследования, представленного на этой неделе на Конференции по человеческому фактору в компьютерных системах, было сделано несколько выводов относительно эффективности этого метода. По сравнению с более традиционным подходом, который предусматривает блокировку приложения после превышения временного лимита, исследователи обнаружили, что их хитрая форма отключения была на 16% эффективнее в уменьшении времени пользования.

Приложения с блокировкой являются довольно деструктивными, поэтому если кто-то находится в середине важной задачи или игры, он будет пытаться пропустить экранный таймер. Тогда он может забыть о лимите времени и провести в телефоне больше времени, чем хотел бы,

– говорит соавтор исследования Анхонг Го, доцент кафедры компьютерных наук и инженерии Мичиганского университета.

Новое приложение усложняет взаимодействие, добавляя задержки для прикосновений и других введений. Он также смещает расположение ваших прикосновений, поэтому место, где вы нажимаете на экране, не совпадает с тем, что обнаруживает ваш телефон.

В исследовании более 40 участников пользовались приложением InteractOut в течение двух недель, а затем еще в течение двух недель использовали приложение с жесткой блокировкой по времени.

Одним из преимуществ InteractOut, по мнению исследователей, является то, что его длительный подход заставляет пользователей осознанно относиться к взаимодействию со своими телефонами, тогда как приложение для блокировки обычно сталкивается с вами только один раз и многие его сразу же обезвреживают.

Данные подтверждают это: около 62% участников позволили InteractOut делать свое дело в течение всего дня, тогда как только 36% оставили блокировку по времени включенным на определенное время.

Если мы просто постоянно добавляем немного трудностей во взаимодействие с телефоном, в конце концов пользователь начинает больше осознавать, что он делает, потому что есть расхождение между тем, что он ожидает, и тем, что происходит на самом деле,

– говорит Го.

Мы шутим, что это, конечно, немного зловеще, но это работает. Зависимость от смартфонов — это не шутка, особенно когда речь идет о детях, поэтому следует серьезно отнестись к исследованиям эффективных способов борьбы с ней.

InteractOut не идеален. Некоторые приложения, например, для просмотра видео, требуют очень мало взаимодействий с экраном, что делает эти вмешательства менее эффективными. По словам исследователя, для этого нужны более целенаправленные вмешательства, однако и это уже многообещающее начало.