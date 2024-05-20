Як це працює

Додаток InteractOut непомітно підміняє свайпи та натискання на екрані телефона, що поступово стає все більш і більш неприємним, поки ви нарешті не вирішите відкласти свій пристрій і зайнятися чимось іншим.

Дивіться також Вже скоро застосунками на Android можна буде керувати за допомогою обличчя

У результаті дослідження, представленого цього тижня на Конференції з людського фактора в комп'ютерних системах, було зроблено кілька висновків щодо ефективності цього методу. Порівняно з більш традиційним підходом, який передбачає блокування програми після перевищення часового ліміту, дослідники виявили, що їхня хитра форма відключення була на 16% ефективнішою у зменшенні часу користування.

Додатки з блокуванням є досить деструктивними, тому якщо хтось знаходиться посередині важливого завдання або гри, він буде намагатися пропустити екранний таймер. Тоді він може забути про ліміт часу і провести в телефоні більше часу, ніж хотів би,

– каже співавтор дослідження Анхонг Го, доцент кафедри комп'ютерних наук та інженерії Мічиганського університету.

Новий додаток ускладнює взаємодію, додаючи затримки для дотиків та інших введень. Він також зміщує розташування ваших дотиків, тому місце, де ви натискаєте на екрані, не збігається з тим, що виявляє ваш телефон.

У дослідженні понад 40 учасників користувалися додатком InteractOut протягом двох тижнів, а потім ще протягом двох тижнів використовували додаток із жорстким блокуванням по часу.

Однією з переваг InteractOut, на думку дослідників, є те, що його тривалий підхід змушує користувачів усвідомлено ставитися до взаємодії зі своїми телефонами, тоді як додаток для блокування зазвичай стикається з вами лише один раз і багато хто його відразу ж знешкоджує.

Дані підтверджують це: близько 62% учасників дозволили InteractOut робити свою справу протягом усього дня, тоді як лише 36% залишили блокування по часу ввімкненим на певний час.

Якщо ми просто постійно додаємо трохи труднощів у взаємодію з телефоном, врешті-решт користувач починає більше усвідомлювати, що він робить, тому що є розбіжність між тим, що він очікує, і тим, що відбувається насправді,

– каже Го.

Ми жартуємо, що це, звісно, трохи зле, але це працює. Залежність від смартфонів — це не жарт, особливо коли мова йде про дітей, тому слід серйозно поставитися до досліджень ефективних способів боротьби з нею.

InteractOut не ідеальний. Деякі додатки, наприклад, для перегляду відео, вимагають дуже мало взаємодій з екраном, що робить ці втручання менш ефективними. За словами дослідника, для цього потрібні більш цілеспрямовані втручання, однак і це вже багатообіцяючий початок.