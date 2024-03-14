ИИ Sora от OpenAI для преобразования текста в видео станет общедоступным позже в этом году

OpenAI готовится выпустить свой революционный ИИ генератор текста в видео, Sora, в конце этого года. Сервис обещает улучшить цифровой сторителлинг с гиперреалистичными сценами, а в будущем появится возможность генерации аудио.

Главный технический директор OpenAI Мира Мурати (Mira Murati) в недавнем интервью WSJ рассказала, что Sora, генератор преобразования текста в видео на основе искусственного интеллекта, планируется выпустить в течение нескольких месяцев.

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Изначально доступный для избранной группы визуальных художников, дизайнеров и кинематографистов, Sora уже успел наделать много шума благодаря своим впечатляющим видеороликам, циркулирующим на различных платформах.

Пример одного из творений Sora: смотрите видео

Будущее с Sora

В будущем OpenAI планирует интегрировать аудио в Sora, что еще больше усилит реалистичность созданного контента.

Компания также изучает возможности редактирования пользователем для устранения неточностей, которые ИИ допускает при создании контента.

Хотя подробности относительно обучающих данных остаются нераскрытыми, Мурати подтвердила партнерство с Shutterstock.2

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Поскольку OpenAI работает над тем, чтобы сделать Sora такой же экономически эффективной, как и ее модель преобразования текста в изображение DALL-E, техническое сообщество с нетерпением ждет творческих возможностей, которые откроет этот инструмент.