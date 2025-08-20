Министерство обороны США заключило соглашение с компанией X-energy для разработки компактных ядерных реакторов. Они должны обеспечить американские военные базы надежной и независимой энергией, повышая национальную безопасность. Проект является частью программы по внедрению передовых ядерных технологий для нужд армии.

Разработка коммерческого микрореактора XENITH проводится в рамках указа президента США Дональда Трампа от мая 2025 года о развертывании передовых ядерных технологий на военных объектах, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Interestingeng Ineering.

Смотрите также США успешно испытали новый спутник для предупреждения о ракетном нападении

Проект реализуется в рамках программы ANPI (Advanced Nuclear Power for Installations), которая позволяет государственным учреждениям сотрудничать с частными компаниями для быстрого внедрения коммерческих ядерных систем.

Реактор XENITH – это высокотемпературная газоохладительная установка, которую сначала разрабатывали для проекта Пентагона "Pele". По замыслу компании, каждый такой реактор будет размером примерно с обычный транспортный контейнер.

Он сможет непрерывно генерировать от 3 до 10 МВт электроэнергии в течение 20 лет без дозаправки. Систему можно масштабировать, объединяя несколько блоков для удовлетворения более высоких потребностей в энергии.

Для развертывания реактора требуется небольшая площадь – менее чем 0,8 гектара, что упрощает его интеграцию в имеющуюся инфраструктуру. Каждая установка состоит из четырех основных компонентов, в частности системы теплопередачи, использующей гелий как основной хладагент, и системы преобразования энергии с промышленной газовой турбиной.

Реактор имеет несколько уровней защиты и может быть полностью выведен из эксплуатации в течение двух лет после завершения срока службы.

Эта технология обеспечит военные объекты долговременным источником питания, устойчивостью к отключениям и готовностью к выполнению миссий без зависимости от уязвимых цепей поставок топлива. Генеральный директор X-energy Джей Клей Селл отметил, что федеральное партнерство и лидерство администрации Трампа помогают вывести передовые ядерные технологии на рынок.

Кроме микрореакторов, X-energy также разрабатывает большую модель Xe-100 для промышленных клиентов и строит собственный завод для производства топлива TRISO-X.



Реактор X-100 для промышленных заказчиков / Фото X-energy

А тем временем Британское правительство выбрало технологию малых модульных реакторов Rolls-Royce как основную для будущих атомных электростанций, что обеспечит энергетическую независимость и экологическую энергетику.