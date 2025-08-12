Что известно об испытаниях нового спутника?

Компания Lockheed Martin объявила о завершении "экологических тестирований" первого спутника раннего предупреждения нового поколения, который работает на геостационарной орбите. Основной задачей этого аппарата станет мгновенное уведомление военных и правительственных структур США о запусках вражеских ракет. Тестирование проходило на основной производственной площадке компании в Саннивейле, Калифорния, где спутник подвергался в частности термовакуумным испытаниям. В таких условиях аппарат имитировал пребывание в космосе – его проверяли на способность выдержать резкие перепады температуры и давление в вакууме за пределами атмосферы, пишет 24 Канал.

Смотрите также Белый дом приказывает NASA уничтожить два важных спутника и завершить их миссии

Тестирование, как отмечается, было чрезвычайно сложным: спутник выдержал симуляцию потери тепла, нагрев, вибрационные и акустические испытания и другие факторы, свойственные открытому космосу, включая сам процесс запуска на орбиту. Инженеры оценивали функционирование электроники, систем связи, а также общую механическую прочность конструкции под действием экстремальных нагрузок. По итогам тестов специалисты убедились в том, что аппарат будет стабильно работать при запуске и в течении всей миссии на орбите.

Новый спутник входит в систему Next-Gen Overhead Persistent Infrared (OPIR). Ее задача – обеспечение непрерывного мониторинга Земли и моментальное обнаружение тепловых следов, сопровождающих запуск баллистических и других ракет. Внедрение такого оборудования станет одним из ключевых элементов оборонной стратегии США на ближайшие десятилетия, поскольку угрозы со стороны других стран, обладающих ракетными технологиями, только растут.

Появление этого спутника тесно связано с активным развитием космической обороны в США. Ожидается, что аппарат после финальных проверок будет передан космическим войскам для развертывания и интеграции в существующую сеть оборонных устройств. В перспективе система OPIR позволит чиновникам и военным оперативно реагировать на опасности и повысит устойчивость США к наиболее современным ракетным угрозам в мире.

Программа OPIR GEO следующего поколения является инновационной, предлагая сенсоры следующего поколения предназначены для обнаружения самых современных угроз, включая технологии ракетного ускорения, которые работают быстрее и имеют меньшую яркость. Сейчас США используют систему космического базирования инфракрасного предупреждения (SBIRS), разработанную компанией Lockheed Martin.

В 2024 году SBIRS обеспечила своевременное обнаружение и раннее предупреждение о сотнях ракет, запущенных по Израилю, что позволило США и их союзникам отслеживать и перехватывать эти угрозы.

В 2020 году SBIRS защитила американские войска на авиабазе Аль-Асад в Ираке от атаки баллистическими ракетами.

OPIR, как обещают, будет работать еще лучше, но точные рамки запуска технологии в полноценное использование, неизвестны.