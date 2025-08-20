Розробка комерційного мікрореактора XENITH проводиться в рамках указу президента США Дональда Трампа від травня 2025 року про розгортання передових ядерних технологій на військових об'єктах, розповідає 24 Канал з посиланням на Interestingeng Ineering.

Проєкт реалізується в межах програми ANPI (Advanced Nuclear Power for Installations), яка дозволяє державним установам співпрацювати з приватними компаніями для швидшого впровадження комерційних ядерних систем.

Реактор XENITH – це високотемпературна газоохолоджувальна установка, яку спершу розробляли для проєкту Пентагону "Pele". За задумом компанії, кожен такий реактор буде розміром приблизно зі звичайний транспортний контейнер.

Він зможе безперервно генерувати від 3 до 10 МВт електроенергії протягом 20 років без дозаправлення. Систему можна масштабувати, об'єднуючи кілька блоків для задоволення вищих потреб в енергії.

Для розгортання реактора потрібна невелика площа – менше ніж 0,8 гектара, що спрощує його інтеграцію в наявну інфраструктуру. Кожна установка складається з чотирьох основних компонентів, зокрема системи теплопередачі, що використовує гелій як основний холодоагент, та системи перетворення енергії з промисловою газовою турбіною.

Реактор має кілька рівнів захисту та може бути повністю виведений з експлуатації протягом двох років після завершення терміну служби.

Ця технологія забезпечить військові об'єкти довготривалим джерелом живлення, стійкістю до відключень та готовністю до виконання місій без залежності від вразливих ланцюгів постачання палива. Генеральний директор X-energy Джей Клей Селл зазначив, що федеральне партнерство та лідерство адміністрації Трампа допомагають вивести передові ядерні технології на ринок.

Окрім мікрореакторів, X-energy також розробляє більшу модель Xe-100 для промислових клієнтів та будує власний завод для виробництва палива TRISO-X.



Реактор X-100 для промислових замовників / Фото X-energy

А тим часом Британський уряд обрав технологію малих модульних реакторів Rolls-Royce як основну для майбутніх атомних електростанцій, що забезпечить енергетичну незалежність та екологічну енергетику.