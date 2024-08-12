Новая эра: известный во всем мире производитель автомобилей сделает годовую паузу в своей работе

Компания Jaguar хочет прекратить продажи автомобилей на целый год. Весь ее модельный ряд просто пустили под нож из-за низких продаж, и теперь нужно время для создания новых машин. Но перед этим нас ждет первый полностью электрический двигатель от бренда.

Что происходит

На протяжении многих лет Jaguar продает одни из самых красивых автомобилей, которые только можно купить. По крайней мере, внешне. В последнее время продажи компании не очень высокие, поскольку ее автомобили старые и не выдерживают конкуренции.

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Еще в марте британский автопроизводитель объявил о планах снять с производства все бензиновые машины, чтобы заменить их электромобилями. Многие подумали, что в это время Jaguar уже будет иметь электромобиль, готовый заменить по крайней мере одну старую модель. Но выяснилось, что компания планирует просто провести год без продаж новых автомобилей.

Это весьма необычный шаг, ведь таких случаев, кажется, еще не было. Обычно компании, прекращая производство бензиновых автомобилей, делают это плавно, запуская параллельно электрические модели, чтобы получение прибыли не прерывалось.

Как сообщают источники, такие модели, как Jaguar XE, XF и F-Type "уже мертвы", E-Pace и I-Pace "будут мертвы до конца года", а F-Pace отойдет в небытие до конца 2025 года. Будут ли продаваться остатки, или компания отзовет их из салонов, пока неизвестно.

Что касается новинок, то в декабре ожидается анонс электрического автомобиля с собственным двигателем Jaguar. Машина будет стоить 125 000 долларов. Неизвестно, как она будет выглядеть, но Jaguar обещает, что это будет самый мощный автомобиль, который они когда-либо продавали. Он также не появится в продаже раньше 2026 года, и пока не понятно, когда именно начнется производство.