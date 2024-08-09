Суперяхта Стива Джобса врезалась в другое судно, стоявшее в порту

Суперяхта Venus стоимостью 130 миллионов долларов была заказана Стивом Джобсом перед его смертью. Теперь ее заметили, когда она врезалась в другое судно во время сильного ветра.

Детали инцидента

Джобс заказал суперяхту Venus перед своей смертью в 2011 году, но так и не успел взойти на ее борт. Годом позже ее передали вдове предпринимателя Лорен Пауэлл Джобс. Яхта стоимостью 130 миллионов долларов до сих пор остается в ее собственности и недавно была замечена у берегов Италии.

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Как сообщается, яхта Venus стояла в порту, когда сильный ветер заставил ее двигаться. Ветер изменился очень внезапно, усилившись с легкого бриза до 55 узлов в течение нескольких минут. В конце концов она была направлена в другое судно с девятизначной стоимостью, несколько большую 104,6-метровую яхту Lady Moura, которая также стояла в порту. На борту "Венеры" в этот момент не было владельцев, только экипаж. А вот на борту "Леди Моуры" находился ее владелец, мексиканский бизнесмен Рикардо Салинас.

Как пишут журналисты Boat International, "ни одна лодка не бросила якорь", хотя "Леди Моура" была на цепи, длина которой вдвое превышает ожидаемую глубину воды, на которой она находилась.

Оба капитана обсуждали необходимость ремонта сразу после инцидента. Хотя непонятно, насколько серьезные повреждения, Салинас утверждал, что "ничего не произошло, кроме царапины, но это большая царапина, исправление которой [будет стоить] много". Он заявил, что вина лежит исключительно на экипаже Venus:

Я хотел бы знать, что делали капитан и экипаж, когда они не видели перед собой яхту размером с мою,

– написал Рикардо Салинас.



Яхта Lady Moura имеет 104,6 метра длины, тогда как яхта Venus – 78,2-метра / Фото Blueiprod

К счастью, удар не был сильным, поэтому люди не пострадали.

Lady Moura была спущена на воду в 1990 году и в последний раз продана в 2021 году, а ее последняя известная цена составляла 125 000 000 долларов. Так что и цена за ремонт должна быть немаленькой.